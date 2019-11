Nicola Zingaretti | Rispettiamo il travaglio e le difficoltà M5s Non lasciar cadere

Nicola Zingaretti : "Rispettiamo il travaglio M5s. L'Italia sta tornando verso il bipolarismo" : Nicola Zingaretti torna a parlare di legge legge elettorale. E invita a non lasciare nel dimenticatoio la proposta, che aveva fatto Giancarlo Giorgetti, di un tavolo costituente: “Noi abbiamo esposto ai tavoli di maggioranza ipotesi che dovrebbero evitare una legge puramente proporzionale, ma che aiutino la semplificazione e a formare coalizioni di governo chiare e stabili, con un impianto maggioritario. Per questo, mentre il Pd ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : "Nicola Zingaretti è in difficoltà - lo Ius soli ne è l'esempio" : "Nicola Zingaretti è in difficoltà". Parola di Vittorio Feltri che vede nello Ius soli una mossa per guadagnarsi qualche voto in più a sinistra. "Ma quello che non ha capito - riferisce il diretto di Libero in diretta a Stasera Italia - è che la sinistra è in procinto di morire di vecchiaia". Tutte

Stefano Bonaccini scarica lo Ius soli : frecciatina a Nicola Zingaretti prima delle regionali : Nicola Zingaretti è messo all'angolo non solo dagli alleati di governo, ma anche dai suoi stessi compagni. La sparata sullo Ius soli ha innervosito un po' tutti. D'altronde Luigi Di Maio non ha così torto: in un momento per l'Italia estremamente critico (il caso dell'ex Ilva e il disastro a Venezia

Maurizio Costanzo Show : ospiti Nicola Zingaretti e le famiglie vip : Domani, mercoledì 20 novembre, in seconda serata su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento con il talk più longevo della...

Nicola Zingaretti - il retroscena sullo Ius Soli : serve a far fuori Di Maio - il Pd vuole Fico : In tanti si chiedono perché Nicola Zingaretti, in un momento delicatissimo come questo, abbia rispolverato la proposta dello Ius Soli. Per molti quell'idea di concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori stranieri è un sostanziale bluff. Lo stesso Paolo Mieli, ospite a Omnibus, ha

Nicola Zingaretti alla quarta del Maurizio Costanzo show (Anteprima Blogo) : Mercoledì 20 novembre in seconda serata su Canale 5 torna l'appuntamento con il più celebre e longevo talk show della televisione italiana. Il riferimento è ovvio, parliamo infatti del Maurizio Costanzo show, il talk diretto e condotto dal celebre giornalista romano.Dopo Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Teresa Bellanova, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mercoledì è la volta del segretario politico del PD Nicola Zingaretti. Il leader del ...

Partito Democratico - Nicola Zingaretti non chiude al M5s : “Alleanze larghe contro la destra” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, nella sua relazione al termine della tre giorni bolognese, rilancia la possibilità di mettere in campo alleanze larghe contro la destra di Salvini. E caldeggia il cambiamento dello statuto del Partito: il segretario non sarà automaticamente il candidato Presidente del Consiglio.Continua a leggere

Nicola Zingaretti denunciato per falso : a presentare l'esposto il grillino Davide Barillari : L'alleanza Pd e Cinque Stelle è già incrinata di suo. Ma chissà cosa penseranno i piddini sempre più propensi a tornare al voto, dopo la notizia della denuncia del grillino Davide Barillari nei confronti di Nicola Zingaretti. Nel mirino le assenze del governatore del Lazio in Consiglio regionale, pe

Matteo Renzi prosciuga Nicola Zingaretti : altri otto consiglieri passano a Italia Viva : Non bastava aver dato vita alla scissione poco dopo la formazione del governo, Matteo Renzi mette il dito nella piaga del suo ex partito. Dopo essersi ritrovato al governo con i Cinque Stelle come alleati, il Pd deve fare i conti con l'emorragia interna. L'ex premier, con il suo addio, si è "rubato"

Nicola Zingaretti vola in Usa e incontra Clinton - Pelosi e De Blasio : Da domani a mercoledì il segretario del Pd Nicola Zingaretti sarà negli Stati Uniti per la sua prima visita da segretario nazionale del Partito Democratico. Durante il soggiorno americano incontrerà il presidente Bill Clinton, la speaker del Congresso Nancy Pelosi, sindaco di New York, Bill De Blasio e sarà alla Casa Bianca per alcuni incontri presso il Consiglio per la sicurezza nazionale.Nel dettaglio il programma ...

Nicola Zingaretti pronto a far cadere il governo : le tre tappe del Pd prima della crisi : Il governo giallo-rosso è agli sgoccioli. Nicola Zingaretti non ne può più, d'altronde - come riferiscono diversi ministri dem - "questo esecutivo non è in rodaggio, non è proprio mai partito". Il leader del Pd si ritrova sempre bastonato sia dagli alleati che dai suoi stessi compagni, o meglio, da

Nicola Zingaretti : “Il Pd non vuole elezioni anticipate - ma governare insieme senza sgambetti” : Il segretario dem Nicola Zingaretti ha lanciato un appello agli alleati: "Sconfiggeremo le destre se riusciremo a risolvere i problemi che loro hanno creato, non vogliamo elezioni, anche se dell'attuale maggioranza saremmo quelli che prendono più deputati e senatori. Meno polemiche e più fatti".Continua a leggere

Nicola Zingaretti a DiMartedì - bordate contro Matteo Renzi : "Operazione di basso livello" : bordate in tv da Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi. Il segretario del Pd, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, mette nel mirino il leader di Italia Viva per le dure critiche che ha mosso contro la manovra: "Giusto che tutti portino il contributo in un'alleanza, il problema è se porti id

Ilva - Nicola Zingaretti apre all'immunità : nel governo è tutti contro tutti : Scontro totale sull'Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'impianto siderurgico. In questo contesto, nelle ultime ore, filtrano voci su una controcordata che sarebbe guidata da Sajjan Jindal che aveva già presentato un’offerta vincolante con Arvedi, Del Vecchio e Cassa Depositi. Ma al