Nella legge di bilancio c' è un gap da colmare e riguarda la green mobility

Legge Salvamare testata in Campania : raccolte 19 tonNellate di rifiuti nelle reti da pesca : I pescatori della Campania hanno raccolto 19 tonnellate di rifiuti in poco meno di 4 mesi, da agosto a metà novembre. Sono stati diffusi ieri a Piano di Sorrento i risultati ottenuti grazie al progetto Remare, la grande rete che ha messo insieme parchi marini e pescatori. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania, grazie a fondi europei. L’Area Marina Protetta di Punta Campanella ha coordinato tutte le attività. Tra i rifiuti ...

Acqua alta a Venezia - mozione bipartisan : completare al più presto il MOSE e risorse Nella legge speciale : La mozione bipartisan sull’emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il MOSE entro il 2021. La mozione sara’ votata a breve dall’Aula della Camera. In tutto sono 10 gli impegni per l’esecutivo. Nello specifico, si impegna il governo “ad individuare le risorse per far fronte ai danni causati dal ...

Biathlon - l’Italia detta legge Nella sprint femminile di Sjusjøen! Lisa Vittozzi vince e convince - Dorothea Wierer è terza : C’era grande attesa tra gli appassionati di Biathlon per le gare norvegesi di Sjusjøen, primo confronto agonistico della stagione su neve a cui è solita partecipare gran parte degli atleti del massimo circuito. Se il buongiorno si vede dal mattino, in casa Italia c’è da sorridere anche in vista dell’imminente Coppa del Mondo, che prenderà il via fra due settimane. Infatti la sprint femminile è stata conquistata autorevolmente da Lisa Vittozzi, ...

Bonus fiscali casa - Nella legge di Bilancio 2020 gli sconti per la facciata fino al 90% : La legge di Bilancio 2020 prevede nuove agevolazioni per la ristrutturazione delle abitazioni. A breve farà il suo ingresso il Bonus facciata, cioè destinato all'abbellimento della parte esterna degli immobili, pari a uno sconto fiscale del 90%. Il Bonus potrà essere richiesto anche in presenza di una semplice tinteggiata, senza alcun tetto di spesa. Resta invariato il Bonus ristrutturazioni per i mobili, per il quale, sono in vigore le stesse ...

LIVE Maratona New York 2019 in DIRETTA : spettacolo Nella Grande Mela. Keitany per la leggenda - duello Kamworor-Desisa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Gli italiani al via – I favoriti della gara maschile – Le favorite della gara femminile – Il percorso – Il montepremi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Maratona di New York 2019, nella Grande Mela si corre la 42 km più prestigiosa, conosciuta e famosa al mondo: circa 52000 podisti sono pronti per affrontare il celeberrimo ...

Pensioni - Spadoni : (M5s) : ‘Opzione donna Nella legge di Bilancio’ : Oltre alla conferma delle Pensioni anticipate con Quota 100 anche la proroga del regime sperimentale di Opzione donna troverà spazio nella Legge di Bilancio 2020. Lo ha assicurato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e lo ha confermato oggi, con un post e un video su Facebook, la Vicepresidente della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni. “Un’ottima notizia: la proroga di Opzione donna – ha detto la deputata del ...

Manovra - rimodulazione delle aliquote Irpef non sarà Nella legge di bilancio : partirà solo dal 2021 : Per il 2020 il progetto del governo è quello di mettere in campo una riforma fiscale, con una legge delega che modifichi sia l'Irpef che l'Iva. Ma Conte e Gualtieri contano di lavorare sulla rimodulazione degli scaglioni e delle relative aliquote Irpef solo dopo la Manovra di bilancio. I primi effetti della riforma si vedrebbero quindi solo a partire dal 2021.Continua a leggere

Manovra - trovata l’intesa Nella maggioranza : tutte le novità della legge di Bilancio : Trovato l'accordo di maggioranza sulla legge di Bilancio: ci sarà il carcere per gli evasori sopra i 100mila euro, mentre viene rinviata a luglio l'entrata in vigore sia delle multe per i commercianti che non si dotano di Pos che la stretta sull'utilizzo del contante. Confermato anche il bonus befana, in attesa di capire per quali spese varrà.Continua a leggere

Lutto Nella danza - morta Alicia Alonso : la leggendaria ballerina si è spenta a 98 anni : Conosciuta anche come Prima ballerina Assoluta, Alicia Alonso si è spenta a Cuba nelle scorse ore all'età di 98 anni mentre era ricoverata in ospedale a L'Avana a causa di problemi di salute dovuti all'età avanzata. Considerata per decenni simbolo vivente della danza, nella sua vita aveva ricevuto attestazioni di merito i tutto il mondo.Continua a leggere

Cosa c’è Nella legge di bilancio approvata dal governo Conte bis : Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Questa mattina all’alba, dopo un vertice di diverse ore, il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio per il 2020, il decreto fiscale a essa collegato e ha inviato a Bruxelles il documento programmatico di bilancio, un testo ufficiale dove vengono riportate tutte le spese e le entrate che l’esecutivo stima per ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Simone Biles Nella leggenda - la più medagliata della storia! Magico trionfo alla trave - record mitologico : Si è scritta la storia alla Schleyer Halle di Stoccarda, Simone Biles è diventata la ginnasta più medagliata di tutti i tempi ai Mondiali di Ginnastica artistica. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è laureata Campionessa del Mondo alla trave, ha conquistato il 17esimo oro iridato della sua carriera e si è messa al collo la 24esima medaglia superando così lo storico record del bielorusso Vitaly Scherbo che si fermò a quota 23 negli anni ...

La vera posta in gioco Nella legge che taglia i parlamentari : Con 553 voti a favore, la camera ha approvato il taglio di circa un terzo dei parlamentari. Il M5s ha ottenuto una vittoria, il Pd si è adeguato. E il parlamento ancora una volta è stato mortificato. Leggi

Ginnastica artistica - ITALIA : SEI LEGGENDARIA! Bronzo mitologico Nella gara a squadre - impresa della vita. Fate da antologia : Ci sono quei giorni che non dimenticherai mai, quei pomeriggi che segnano una vita e che scrivono la storia, quei momenti che che ti consegnano all’empireo dello sport e che ti fanno entrare nell’Olimpo. Ci sono quelle imprese che vanno oltre ogni limite, che superano qualsiasi immaginazione, che sfondano barriere, che stravolgono pronostici, che entrano nel cuore e ci rimangono per sempre. Questo martedì 8 ottobre 2019 resterà una ...