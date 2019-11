Nella Capitale parte RomArt 2019 | la terza edizione della Biennale Internazionale di Arte

Allerta Meteo Roma - il Tevere fa paura : verso una maxi-piena Nella Capitale : Scatta l’allarme a Roma per la piena del Tevere. Il maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia centrale ha ingrossato il fiume della Capitale che crescerà ancora nel weekend. Allagate e chiuse le banchine del LungoTevere, come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Ma a Roma, nel Lazio e nell’Italia centrale tirrenica continuerà a piovere senza sosta per ...

Maltempo Roma : alberi caduti e traffico in tilt Nella Capitale : alberi caduti, allagamenti, disagi. E’ un venerdì nero per il traffico della Capitale. La circolazione stradale in città è rallentata in quasi tutti i quadranti. Agli oltre 150 interventi della polizia municipale si devono aggiungere i problemi dovuti al Maltempo che complicano gli spostamenti che portano al week-end. Intorno alle 20 – secondo le segnalazioni di ‘Luce Verde’ – in via del Fosso della Magliana si è ...

Da Fiorello al Room26 - Meduza special guest Nella Capitale : “Lasciatemi Cantare” cantano su Viva RaiPlay lo scatenato Fiorello, insieme al biondissimo Joshua Grimmett dei Meduza, che mixa lo storico brano di Toto Cutugno a tempo con “Piece of Your Heart”, brano da record che accompagna l’esordio del progetto musicale nato in Italia e ormai cittadino del mondo. Il gruppo nato a Milano, sarà protagonista del weekend grazie all’evento di sabato 16 novembre, diretto ...

Arriva la “Ferrari Roma” - la nuova coupè svelata Nella capitale : svelata nella capitale la "Ferrari Roma", la nuova coupè del Cavallino Rampante. E' una supercar caratterizzata "da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e da guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza". Con una capacità di accelerazione da 0 a 100 in 3,6 secondi e una velocità massima di oltre 320 chilometri orari. La coupè 2+ a motore centrale-anteriore della casa automobilistica di Maranello non è solo "una icona di design ...

Napoli come Roma (quasi) : Nella Capitale 8mila alberi a rischio caduta : Gli alberi costituiscono un problema non solo a Napoli, ma anche a Roma. A Napoli impongono al Comune di chiudere le scuole appena il vento è troppo forte, poiché costituiscono un problema di sicurezza. Oggi scopriamo, dal Messaggero, che gli alberi sono un bel grattacapo anche per l’amministrazione Romana. Quelli a rischio caduta, nella capitale, sarebbero addirittura 8mila. Il quotidiano – che però è decisamente contrario alla ...

Caos maltempo Nella Capitale : strade e sottovie sommerse dall’acqua e alberi crollati : Roma – strade allagate, alberi crollati e ingenti disagi. Sono tanti i problemi causati dalle forti piogge cadute su Roma e il suo litorale nelle ultime ore. Grossi problemi si sono registrati in particolare ad Ostia e Acilia, ma anche a Torvaianica e Pomezia. A Campo Ascolano, nei pressi dello svincolo per Via Arno, la strada è completamente sommersa dalle acque piovane. Ad Acilia, invece, un albero è caduto nelle vicinanze ...

“Vilnius - il punto G dell’Europa” : la pubblicità osé che ha aumentato il numero di turisti Nella Capitale della Lituania [FOTO e VIDEO] : “Il punto G dell’Europa”, recita la pubblicità che incoraggia i turisti a visitare Vilnius: “Nessuno sa dove sia, ma quando lo trovi, è incredibile”. Quando è stata lanciata lo scorso anno, è stata subito una controversa campagna di marketing per la capitale della Lituania. La città appare regolarmente nelle liste europee delle migliori destinazioni sottovalutate. C’è da dire, tra l’altro, che la pubblicità osé è andata in rete a poche settimane ...

Weekend Nella Capitale : mostre - eventi e appuntamenti : Per le giornate del 1, 2 e 3 novembre in programma sono in programma appuntamenti gratuiti per i possessori della MIC e non solo (visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, attività, eventi, spettacoli, concerti) Domenica 3 Musei Civici a ingresso gratuito per la prima domenica di novembre per residenti Per la prima domenica del mese, il 3 novembre ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città ...

Forza Italia : domani delegazione dal Prefetto di Roma per tema Sicurezza Nella Capitale : Roma – domani una delegazione di Forza Italia sarà ricevuta dal Prefetto di Roma Gerarda Pantalone per il tema Sicurezza a Roma. Porteremo all’attenzione della massima Autorità di Sicurezza pubblica le preoccupazioni dei cittadini Romani alimentate da una lunga serie di episodi di criminalità violenta che hanno turbato l’opinione pubblica. Afferma il coordinatore Romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 3-6 - l’austriaco batte l’azzurro e va per la prima volta in finale Nella sua capitale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con l’ultimo punto, concluso da un rovescio di Thiem su palla corta troppo poco corta di Berrettini, si chiude la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata. E finisce qui: Dominic Thiem vince un’autentica battaglia contro Matteo Berrettini, 3-6 7-5 6-3 il risultato in favore dell’austriaco che va in finale per la prima volta ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : si comincia Nella Capitale austriaca - per l’azzurro c’è il padrone di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:00 Tra pochissimo in campo i due semifinalisti 13:55 Terzo confronto tra i due protagonisti di oggi, con un successo a testa: al Roland Garros, lo scorso anno, vinse Thiem, quest’anno ce l’ha fatta Berrettini a Shanghai 13:50 Dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori alla Wiener Stadthalle! 13:45 Sempre di Parigi-Bercy parlando, non c’è solo Matteo ...

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo sciopero generale Nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...

MAFIA CAPITALE/ Una sconfitta per la procura - un passo avanti Nella lotta alle mafie : certo una sconfitta per la procura, ma non deve prevalere l'ansia di politicizzare la vicenda. Dev'essere il giudice a stabilire chi è mafioso

Asia Argento e Andrea Preti escono alla scoperto? Baci e abbracci Nella Capitale : Solo qualche giorno fa iniziava a circolare in rete la notizia riguardante un presunto flirt tra Asia Argento e Andrea Preti, che sono stati nuovamente paparazzati insieme in quel di Roma. L’attrice, che è recentemente tornata sui social stupendo tutti con il nuovo look biondo e il fisico scolpito da sessioni intensive in palestra, sembra essere tornata serena anche dal punto di vista sentimentale. Il settimanale Chi, infatti, ha immortalato un ...