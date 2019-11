NBA – Lou Williams e quella scommessa alcolica davanti ad Iverson | “ho bevuto 6 birre e

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Louha svelato una curiosavinta da giovanead Allen: il cestista dei Clippers riuscì a bere un’intera cassa divincendo 15.000 dollari ‘All The Smoke Podcast’, programma condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, ha riportato alla luce una simpatica storia riguardante Lou, presente come ospite. Il tiratore dei Clippers, all’età di 19 anni, venne sfidato dai compagni di squadra (allora era in forza ai Sixers) a bere un’intera confezione da 6. Il giovane Lou non poteva tirarsi indietroa giocatori come Webbe e soprattutto Allen, leader della franchigia. Dunque, ricorda Matt Barnes: “ci siamo quasi preoccupati: ‘dannazione, come riportiamo Lou?‘. Non stava benissimo, Io e C-Webb eravamo proprio di fronte a lui: non riuscivamo a trattenere le risate, ma come ho detto ...

andreapezzoni87 : I Clippers superano Boston all'overtime per 107-104! Leonard e compagni si prendono il big-match della notte #NBA c… - andreapezzoni87 : I Clippers esagerano, e nella vittoria vs Atlanta firmano 150 punti! Paul George è tornato alla grandissima: per lu… - NBAEvolution : Kyle Kuzma è LA chiave della stagione dei Lakers, ecco perché ?? -