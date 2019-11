Naspi 2019 | decorrenza domanda con malattia | la circolare Inps

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 22 novembre 2019)con, laCon il messaggio n. 4211 del 18 novembrel’ha fornito dei chiarimenti sulladel termine per la presentazione delladi indennitàin presenza di evento di, insorto prima o dopo il termine del rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, informa l’Istituto, bisogna tenere conto della diversa disciplina dellae della indennizzabilità della stessa in base al contratto stipulato nel rapporto di lavoro.: il messaggioPer certe categorie di lavoratori dipendenti, come quelli che hanno un contratto a tempo indeterminato, la tutela previdenziale dellaè riconosciuta oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, e ciò comporta l’erogazione della relativa prestazione economica. Per quanto riguarda la sospensione della ...

p_durantescuola : INPS – Messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019 – Decorrenza del termine per la presentazione della domanda dii - insindacabili : Quando arriva il #BonusRenzi sulla Naspi a Novembre 2019? -