Napoli | de Magistris è salvo | la mozione sulla pregiudiziale respinta due volte

Napoli - de Magistris (per ora) è salvo : ma il voto sulla pregiudiziale deve essere ripetuto : Con 22 voti contrari l'aula ha respinto la pregiudiziale presentata dalla forze di opposizione sulle modalità di ingresso dei tre nuovi consiglieri di maggioranza. Soltanto 14 i voti...

De Magistris e un sindaco leghista a Napoli : «Un disastro - il peggior incubo» : «Un sindaco leghista a Napoli? Sarebbe un disastro, un incubo», così Luigi de Magistris risponde a Matteo Salvini che ieri a Sorrento ha auspicato per Napoli «un sindaco...

Napoli - i valzer di de Magistris : già cambiati 50 manager delle Partecipate : Nei suoi ricordi del 2011 Riccardo Realfonzo parla con entusiasmo della questione Partecipate: era assessore al Bilancio della prima giunta de Magistris, restò su quella poltrona per un anno...

Paul McCartney torna a Napoli live nel 2020. De Magistris : “Ti aspettavamo da tanto” : Paul McCartney torna in Italia. E precisamente, a Napoli. L’ex Beatle sarà nella città partenopea il 10 giugno (i biglietti saranno in vendita dal 25 novembre) e il sindaco Luigi De Magistris non ha nascosto la sua gioia: “Paul ti aspettavamo da tanto. Siamo orgogliosi che tu abbia scelto Napoli come prima tappa del tuo tour 2020 a piazza del Plebiscito. Welcome back!”. L'articolo Paul McCartney torna a Napoli live nel 2020. ...

Maltempo a Napoli - l'urlo di de Magistris : «Noi sindaci lasciati col cerino in mano» : «Siamo in un'epoca di cambiamenti climatici in cui è sempre più difficile fare previsioni, in cui i Governi non stanziano risorse per nuove tecnologie di protezione civile o...

Napoli - scuole chiuse mercoledì : l'annuncio del sindaco de Magistris : Il comitato operativo comunale di Napoli ha deciso la chiusura di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e dei parchi e dei cimiteri anche per la giornata di domani mercoledì 13...

A Napoli di nuovo scuole chiuse - protesta contro De Magistris : Bufera a Napoli per il maltempo, ma non quella meteorologica; è la bufera di protesta contro il Comune per la chiusura delle scuole, sbarrate per la terza volta in pochi giorni, martedì 12 a causa di forti raffiche di vento. Brutte previsioni anche per mercoledì 13, e per strada pareri contrastanti: "Non fa niente che restano chiuse due o tre giorni le scuole, non cade il mondo" dice un cittadino. "E' vero che bisogna rispettare la sicurezza ma ...

La rivoluzione di de Magistris : a Napoli non si va più a scuola (chiuse forse anche domani) : Scuole chiuse anche domani. E’ la voce che gira insistentemente da qualche ora, rimbalzata anche sui social. Sarebbe il secondo giorno consecutivo e il quarto nel giro di una sola settimana. La motivazione è sempre il vento forte. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, infatti, è gialla, come quella di oggi. Ma poiché la nostra città non è sicura, con istituti scolastici che vanno a pezzi, alberi in pericolo di crollo e ...

Napoli - ecco il rimpasto di de Magistris : «Guardo ai giovani e al futuro» : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha ufficializzato i nuovi componenti della sua giunta. Entrano gli ormai ex consiglieri demA Eleonora De Majo e Luigi Felaco, Rosaria Galiero di Sinistra in...

Napoli - l'assessore contro de Magistris : «Disabili abbandonati» - ed è caos rimpasto : Il rimpasto della giunta comunale ormai pare imminente e prima che i cambi avvengano, c'è chi decide di togliersi il sassolino dalla scarpa. Quello di Roberta Gaeta, considerata in uscita,...

Napoli - De Magistris : “Non si respira una bella aria. Qualcosa si è rotto” : “La situazione del Napoli? Non si respira una bella aria da questo punto di vista, la squadra in campo non mi pare concentrata e compatta, non c’e’ un bel gioco”. Lo dice Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Sulle colpe di questa situazione, De Magistris si chiama fuori: “Non so, non conosco le cose nel dettaglio. Sembrerebbe che nessuno vada ...

Napoli - il sindaco De Magistris rincara la dose : “cose mai viste - si è rotto qualcosa di importante” : Il sindaco della città campana ha parlato di quanto accaduto nella serata di ieri dopo il match con il Salisburgo, esprimendo il proprio punto di vista Resta elettrico il clima in casa Napoli, la giornata di oggi non ha rasserenato gli animi, anzi ha contribuito a renderli più nervosi. Soprattutto considerando il comunicato del club azzurro, che ha minacciato di tutelarsi contro i propri giocatori in ogni sede, in seguito ...

Bomba d'acqua su Napoli - de Magistris chiude le scuole anche mercoledì : ?altre 24 ore di allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha appena firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì. Il livello di allerta resta arancione fino alle 12 di mercoledì 6...