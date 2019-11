Movimento delle sardine | in 4mila a Palermo | "Populisti | la festa è finita"

M5s - dopo l’ok alle liste il nodo delle alleanze divide il Movimento : “Votare online anche su questo”. “Perché dovremmo andare con Bonaccini?” : Adesso il nodo sono le alleanze. Nel day after del voto di Rousseau che ha decretato la partecipazione del Movimento 5 stelle alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria, i grillini si sono spaccati. Ora il bivio è uno solo: andare da soli o allearsi di nuovo col Pd, come già era successo alle regionali in Umbria? In teoria la scelta sarebbe già presa visto che ieri sera Luigi Di Maio ha annunciato la candidatura solitaria del Movimento sia in ...

Basta alleanze coi 5 stelle - il Pd ascolti il Movimento delle sardine : Più di ventimila votanti su Rousseau, prendendone i risultati per affidabili, hanno deciso che il M5S si presenterà alle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, smentendo l’indicazione di Di Maio e dei governativi.L’idea di dare una mano al Pd, non dico alleandosi, ma anche solo, con una forma di desistenza, schierandosi contro Salvini, non piace agli attivisti cinquestelle; d’altra parte si erano già ...

Cos’è il Movimento delle “sardine” che riempie le piazze italiane : (foto: LaPresse/Piero Cruciatti) L’idea di quattro amici ed ex coinquilini appena trentenni lo scorso 14 novembre si è trasformata in un raduno di 15mila persone in piazza Maggiore a Bologna, per sfidare l’intervento di Matteo Salvini al Paladozza che ha inaugurato la campagna elettorale della candidata Lucia Bergonzoni alla presidenza della regione Emilia-Romagna. La cronaca politica e i social network hanno presto iniziato a chiamare i ...

In Cina è stata arrestata Huang Xueqin - una delle più importanti attiviste del Movimento #MeToo cinese : Le autorità cinesi hanno arrestato la giornalista Huang Xueqin, una delle più importanti attiviste del movimento #MeToo in Cina. Huang, 31 anni, è stata arrestata la scorsa settimana a Guangzhou, città meridionale della Cina, con l’accusa di «provocare litigi e problemi»,

M5s - Fico : “E’ stata avventura meravigliosa ma non siamo più quelli di prima. Non possiamo essere Movimento delle origini” : “Non siamo più quelli di prima. È stata un’avventura meravigliosa ma oggi siamo un’altra cosa e dobbiamo chiederci quale strada dobbiamo percorrere insieme”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dal palco di Italia 5 Stelle. “Non possiamo essere il Movimento delle origini, saremmo uguali a noi stessi e in un mondo fluido tutto cambia” L'articolo M5s, Fico: “E’ stata avventura ...

Di Maio : 'Sono d'accordo per una maggiore condivisione delle responsabilità nel Movimento' : "Non temo scissioni". È quanto affermato dal capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, nelle dichiarazioni rilasciate stamattina a "Radio Anch'io", per tentare di placare i vari malumori. Inoltre, "È un po' strano" - ha aggiunto poi il Ministro degli Esteri - "Che da quando c'è stata la scissione del Partito Democratico, da cui è sorto il nuovo partito di Matteo Renzi, molti giornali parlano di una scissione all'interno del ...