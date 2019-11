Misterioso incidente nucleare in Russia | il presidente Putin rivela la causa

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Diverse esplosioni a catena hanno generato un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della, lo scorso 8 agosto. Operatori dell’agenziaRosatom sono morti nell’. I livelli di radioattività hanno oltrepassato di 16 volte i valori normali, secondo quanto aveva reso noto in quei giorni l’agenzia meteorologica nazionale. Oggi, durante una cerimonia di premiazione al Cremlino, Vladimirhato che ilè avvenuto durante il test di un’arma “che non ha analoghi al mondo“: illo ha dichiarato rivolgendosi ai familiari delle vittime. “Stiamo parlando delle più avanzate idee e soluzioni tecniche che non hanno analoghi al mondo, di armi progettate per assicurare la sovranità e la sicurezza dellanei decenni a ...

ValeDomenici : RT @LaMerlettaia: Anche la morte tragica di Giorgio Cini, perito a soli 30 anni in un incidente aereo, ha un che di misterioso. Pare che Gu… - Antiniska_S_ : RT @LaMerlettaia: Anche la morte tragica di Giorgio Cini, perito a soli 30 anni in un incidente aereo, ha un che di misterioso. Pare che Gu… - VercesiStefania : RT @LaMerlettaia: Anche la morte tragica di Giorgio Cini, perito a soli 30 anni in un incidente aereo, ha un che di misterioso. Pare che Gu… -