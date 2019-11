Milik e Ghoulam non convocati per il Milan | out anche Mario Rui

CorSport : Milan-Napoli - Milik non ce la fa. Buone speranze per Manolas e Ghoulam. Allan ancora in forse : Milik non ce la farà a recuperare per la partita di sabato contro il Milan, scrive il Corriere dello Sport. Per tornare arruolabile dovrà finire tutto il primo ciclo di terapie, iniziato solo 8 giorni fa. gli occorre riposo per tornare velocemente in campo. Sembrano invece in ripresa Manolas e Ghoulam, che da ieri hanno fatto ritorno in gruppo. Allan probabilmente si aggregherà oggi: ieri ha continuato a seguire la tabella personalizzata per ...

Sky : Spal-Napoli - coppia di attacco Lozano-Milik. Torna Ghoulam : Sul suo sito Gianluca Di Marzio dà le ultime sulle formazioni di Spal e Napoli. La partita è in programma domani alle 15 a Ferrara. Per il Napoli ci sono ancora problemi in difesa, Manolas ha già dato forfait e al suo posto ci sarà Luperto, alla seconda consecutiva da titolare (la terza in stagione). A centrocampo, invece, spazio a Elmas e Zielinski. In attacco ci sarà quasi certamente Milik. Al suo fianco Di Marzio dà favorito Lozano. Mertens ...

CorSport : contro la Spal ballottaggio Ghoulam-Malcuit. Milik-Mertens in attacco : Domani, contro la Spal, in Napoli di Ancelotti schiererà la dodicesima formazione diversa in dodici partite. Tra i pali ci sarà di nuovo Meret, il grande ex. Davanti a lui, centrali, Koulibaly e Luperto, confermato dopo la prestazione in Champions, che sarà alla sua seconda partita consecutiva da titolare, la terza in stagione. L’emergenza in difesa resta, con Kostas Manolas che ieri ha annunciato che non ci sarà neanche contro la Spal. Il ...