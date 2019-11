Milan | Pioli in conferenza | “Rispettiamo il Napoli | ma non siamo da meno Faremo una

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 22 novembre 2019) Lastampa di StefanoL’allenatore del, Stefanoha presentato instampa la partita di domani contro il. Ecco quanto ha detto: – “Voci di mercato? interessano più a voi,concentrati solo sulla partita di domani. I tifosi non ci hanno mai fatto mancare il sostegno, anche domani sarà così e quindi daremo il 200%”. Si riparte dalla gara contro la Juventus? “Per prestazione sì. Non so se è meglio gicoare contro una squadra che se la gioca apertamente come il, dobbiamo avere una interpretazione della gara propositiva. Rispettiamo ilma noi nonda, dobbiamo giocare dae per il”. Caldara? “Si allena ma non sta bene, giocherà con la Primavera per mettere ritmo. Ha bisogno di ancora un paio di settimane per colmare il gap con i compagni”. Conti e ...

acmilan : ??? Coach Pioli's pre-match conference is now LIVE on the AC Milan Official App! ?? ??? La conferenza di Mister Pioli… - AntoVitiello : Pioli in conferenza: '#Ibra è un grande campione, con la società c'è un confronto continuo. #Caldara non è ancora p… - ansacalciosport : Pioli, momento delicato ma con il Napoli al 200%. 'Loro motivati noi non da meno, giochiamo da Milan' | #ANSA -