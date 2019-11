Milan | Pioli in conferenza | importanti indicazioni su Piatek | Kessié e Ibrahimovic

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Stefano, allenatore del, ha parlato instampa alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro: “Si riparte dalla prestazione fatta con la Juve, è stata all’altezza di una delle squadra migliori d’Europa, significa che certi valori li abbiamo e possiamo metterli sul campo. Non so se sia più facile giocare contro una squadra forte, il Napoli è attrezzato per la Champions e per cercare di vincere il campionato. Noi dobbiamo avere le idee chiare. Dovremo avere un atteggiamento propositivo e non passivo contro qualunque avversario. Rispettiamo le qualità del Napoli che sono tante ma le nostre non sono da meno. Dobbiamo giocare da, il momento è delicato e va affrontato con assoluta consapevolezza”. Anche la squadra di Ancelotti non sta attraversando un bel momento: “La situazione del Napoli? Non sono nella condizione di ...

