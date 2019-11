Milan | la carica di Pioli | “contro il Napoli propositivi | ho studiato come far segnare

Speed skating - Coppa del Mondo 2019-2020 : Francesco Betti guida la carica dei giovani azzurri che guardano a Milano-Cortina 2026 : Ormai ci siamo, la stagione dello Speed skating è pronta per partire. L’Italia inizierà la propria avventura dalla prima tappa (15-17 novembre) di Coppa del Mondo a Minsk (Bielorussia) e le aspettative sono un po’ le solite: battersi fino in fondo contro colossi come Olanda, Norvegia, Stati Uniti e Giappone. Il d.t. Maurizio Marchetto sta lavorando alacremente per consentire agli azzurri di ambire ai massimi traguardi e cercare di ...