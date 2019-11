Milan | il ritorno di Mister Li | “pronto a dare una mano ai rossoneri” Poi spiega la sua

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) “Avrei molto da dire, ma per ora voglio dire solo ‘in bocca al lupo’ ai Rossoneri per la partita di domani!”. Parola di Mr Li. Ebbene si, dopo oltre un anno di silenzio torna a parlare Yonghong Li, ilioso ex proprietario cinese del, letteralmente scomparso dai radar dopo essere stato costretto a cedere il club al fondo Elliott per non essere riuscito a rimborsare un debito di 32 milioni dopo averne investito centinaia di più nei mesi precedenti. Da qualche giorno Mr Li ha aperto un account su Twitter in cui ha provato ala sua versione di quanto accaduto, oltre ad interagire con i tifosi rossoneri. Dichiarandosi “tifoso dela vita”, ilioso imprenditore cinese annuncia: “Non me ne sono andato. Se avrò l’opportunità di aiutare di nuovo, sicuramente lo farò”. “Avevo piani chiari per il futuro, ...

