Migranti | tre sbarchi in Calabria | Puglia | Lampedusa

Migranti : tre sbarchi in poche ore tra Calabria - Puglia e Lampedusa : Tra giovedì e venerdì sono circa 100 i Migranti sbarcati sulle coste italiane, mentre altri 600 circa sono in partenza dalle coste della Libia. Nello specifico, 33 persone sono state soccorse in acque calabresi al largo di Capo Cimiti nella notte di venerdì. Stavano viaggiando a bordo di una barca a vela battente bandiera Usa e con loro c’erano anche due presunti scafisti. Dopo essere stata intercettata, l’imbarcazione è stata accompagnata ...

È ripartita l'invasione all'Italia : oltre 800 Migranti in mare : Mauro Indelicato Più di 300 i migranti presenti all'interno delle navi Ong presenti nel Mediterraneo, tanti altri sono stati fermati in Libia ed alcuni intercettati dalla Guardia Costiera tunisina: è assalto alle coste italiane Il maltempo ha concesso tregua per alcuni giorni tra l’Africa e la Sicilia ed i trafficanti ne stanno approfittando per mettere in mare quanti più migranti possibili. Nell’ultima settimana, prima dell’atteso ...

Migranti - tre sbarchi tra Calabria - Puglia e Lampedusa. “In 48 ore in 600 sulla rotta mediterranea” : Cento sbarcati in poche ore, altri seicento in partenza dalle coste libiche. Non accenna a diminuire l’ondata migratoria verso l’Europa. Più di cento sbarcate in Italia tra giovedì e venerdì dopo essere state intercettate dalle navi della guardia costiera e della G di finanza. Di queste, 33 sono state soccorse nelle acque calabresi: i finanzieri della sezione operativa di Crotone del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia ...

Migranti su tre navi in attesa di un porto sicuro. Sono 367 - più di 200 sulla Ocean Viking : Tre navi con i Migranti soccorsi a bordo navigano nel Mediterraneo, in cerca di un “porto sicuro”. Negli ultimi due giorni hanno salvato 367 persone salvate.Si intensificano le partenze dalla Libia e si moltiplicano i soccorsi delle Ong. Duecentoquindici - salvate in tre diversi interventi - Sono sulla “Ocean Viking”, la nave gestita da Sos Mediterranee e Medici senza frontiere; 73 sulla Open Arms e 79 sulla Aita Mari, ...

Trentasei Migranti chiusi dentro un furgone : arrestati due pakistani : Trentasei migranti chiusi dentro un furgoncino, stipati in neanche cinque metri quadri. La Squadra Mobile di Torino ha arrestato due passeur. Si tratta di due uomini di origine pakistana, rispettivamente di ventuno e vent'anni. Ma sono sette, in totale, le misure cautelari eseguite nella giornata di mercoledì 20 novembre dall’Arma dei Carabinieri, tutte per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I due passeur – così vengono dovetti i ...

Migranti - l’appello di Mediterranea : “Liberate le nostre navi. È un sequestro politico” : "È solo una precisa scelta politica a tenerci fermi in banchina, svuotando il mare di testimoni e soccorsi. Ogni giorno che si tiene una nave della società civile ferma in un porto ci si rende complici delle morti e delle torture di centinaia di donne, uomini e bambini": con queste parole Mediterranea Saving Humans lancia un appello al governo italiano per chiedere l'immediata liberazione delle sue navi, la Mare Jonio e il veliero Alex, affinché ...

Migranti : per indagine Salvini nuovo Tribunale ministri Palermo - sarà composto da tre donne : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – E’ composto da tre giudici donne il nuovo Tribunale dei ministri di Palermo che dovrà occuparsi dell’indagine a carico dell’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persone e omissione di atti d’ufficio per il caso della nave Open Arms. Una terna tutta al femminile, composta da Caterina Greco, Lucia Fontana e Maria Cirrincione. La ...

Tre Migranti mangiano e bevono... ma al momento del conto scappano : Valentina Dardari Hanno cenato ordinando pesce e spumante costoso. Quando è arrivato il conto, salato, sono fuggiti Brutta serata per un ristorante che si è visto beffato da tre nordafricani. Dopo aver cenato abbondantemente e aver innaffiato le pietanze ordinate con una costosa bottiglia di spumante, i tre stranieri se ne sono andati. Uno di loro ha anche scavalcato la recinzione cadendo rovinosamente a terra. Il dolore non gli ha ...

Fuggito dall’Eritrea si è laureato in scienze politiche a Bari : “Voglio aiutare i Migranti come me” : Afewerki Ghebremichael, 35enne originario dell'Eritrea, si è laureato in scienze politiche all'Università di Bari. Lo studente è Fuggito dal suo paese anni fa e ha ottenuto lo status di rifugiato politico, poi ha studiato e scritto una tesi sull'Eritrea nella politica estera italiana dal 1949 al 1991.Continua a leggere

