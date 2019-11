Michelle Hunziker a sorpresa nel camerino di J Ax | la scoperta la lascia di sasso “Sono

Copiare il look di Michelle Hunziker : makeup fresco e luminoso : Se parliamo di Michelle Hunziker salta subito all’occhio una parola: semplicità. Semplicità della sua persona, del suo personaggio sempre allegro e solare, ma anche del suo stile. Mai volgare o fuori posto, elegante e raffinata ma anche sexy. Copiare il suo look, specie in fatto di makeup, non è poi così difficile. Il trucco classico di Michelle, infatti, è curato, luminoso e radioso, che punta molto su toni nude, occhi definiti ma senza ...

Michelle Hunziker - la figlia Aurora la provoca : “Non ti agitare!” : Aurora Ramazzotti rassicura Michelle Hunziker e lancia una provocazione Michelle Hunziker si aggiunge alla lista dei personaggi del piccolo schermo vittima delle fake news. Cosa è successo? Pochi minuti fa, sua figlia Aurora Ramazzotti ha postato sul suo profilo Instagram una notizia inventata di sana pianta sul suo conto e su sua madre. L’articolo citato vedrebbe la figlia di Eros Ramazzotti ricoverata in quarantena e sua madre, con ...

Viva Rai Play - Fiorello omaggia Antonello Falqui con Emma Marrone e Michelle Hunziker : Fiorello, Emma Marrone e Michelle Hunziker omaggiano il grande Antonello Falqui con "Zum zum zum", la sigla di Canzonissima '68 Viva Rai Play ha aperto il nuovo appuntamento settimanale con l’omaggio di Fiorello al maestro Antonello Falqui, scomparso qualche giorno fa all’età di 94 anni. Sul palco di via Asiago anche Emma Marrone e Michelle Hunziker che hanno cantato e ballato “Zum zum zum” la sigla di Canzonissima ...

Viva RaiPlay!, ospiti e anticipazioni puntata 20 novembre 2019 Superato l'ostacolo della prima settimana, inaugurato anche lo spazio radiofonico con il meglio delle puntate web e pronti a tornare online anche con l'anteprima di daytime Viva Asiago 10!, Fiorello si prepara alla quarta puntata di Viva RaiPlay! in onda questa sera, mercoledì 20 novembre, intorno alle 20.30 esclusivamente sulla piattaforma OTT della Rai. E noi la ...

Michelle Hunziker delusa dalla Lucarelli : “Ha perso un’occasione” : Selvaggia Lucarelli, Michelle Hunziker rompe il silenzio: lo sfogo Michelle Hunziker ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair. E ad un certo punto il giornalista ha voluto chiedere alla popolare conduttrice un’opinione sull’inchiesta condotta da Selvaggia Lucarelli sulla sua associazione contro la violenza sulle donne, Doppia Difesa. La giornalista e giurata di Ballando, in quella ...

“Abbiamo problemi di intimità”. Michelle Hunziker - la confessione su Tomaso Trussardi : cosa è successo : Michelle Hunziker, a casa sua, ha un problema! Una bazzecola, si fa per dire... come tutti sappiamo e come hanno più volte riportato i diretti interessati, l’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a gonfie vele come se fosse il primo giorno. La showgirl e l’imprenditore della moda, però, hanno un piccolo problema di intimità. No, non vi allarmate: come scrive la stessa showgirl di origini svizzere, infatti, anche un semplice bacio ...

“Sono gay - l’ho detto per prima a Michelle Hunziker”. Il coming out di Tommaso Zorzi : Chi è esattamente l’influencer Tommaso Zorzi? Diamo qualche indizio: Michelle Hunziker è la mamma della sua migliore amica, la prima a stargli vicino durante un momento estremamente delicato, che richiedeva intorno la presenza di persone amiche, fidate e soprattutto sensibili e pronte a sorreggerlo dopo un probabile crollo emotivo. Poi si sa, la pressione data di follower si fa sempre sentire e per un influencer non è mai così tanto facile ...

Da Michelle Hunziker a Elga Enardu : i Vip che hanno già fatto l’albero di Natale : Addobbi natalizi Vip: le star che hanno già fatto l’albero di Natale Non è mai troppo presto per iniziare ad addobbare la propria casa con ghirlande, palline colorate e luci. Per il Natale manca ancora poco più di un mese ma alcuni Vip non vogliono ricorrere agli addobbi dell’ultimo momento: nei salotti Michelle Hunziker, Elga […] L'articolo Da Michelle Hunziker a Elga Enardu: i Vip che hanno già fatto l’albero di Natale ...

Michelle Hunziker fa l'albero di Natale con le figlie - : La conduttrice tv non aspetta mai l'8 dicembre, come da tradizione, per fare l'albero di Natale e con le sue due bambine, Sole e Celeste, già da metà novembre ama calarsi nella magica atmosfera delle Feste. Su Instagram ha postato il video in cui lei e le sue bambine si divertono a decorare l'albero insieme Instagram ?

Michelle Hunziker “lo ha già fatto” con le figlie Sole e Celeste. I fan - comprensibile - sono rimasti a bocca aperta… : Siete appassionati del Natale e l’albero ogni anno un po’ prima? Beh, a quanto pare, chi addobba casa per Natale in anticipo è una persona più felice (vedi Michelle Hunziker). In teoria, l’albero andrebbe fatto l’8 dicembre, o almeno così vorrebbe la tradizione. Ma c’è gente che non riesce a resistere e lo fa sempre prima. Ma non è una “patologia”, anzi, una buona cosa. Addobbare la propria casa in anticipo è sintomo di felicità. Lo ha spiegato ...

Michelle Hunziker - l'agenda scoppia. "Già al lavoro" - voci da Mediaset : un grandissimo ritorno : Non si ferma mai, Michelle Hunziker. La bella conduttrice svizzera, amatissimo volto di Striscia la Notizia e vera regina di Mediaset, come riporta la rubrica Chicche di gossip sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, è già al lavoro per la seconda stagione di All togther now, lo show music