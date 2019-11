Meteo Dicembre | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | bel tempo e temperature sopra la

Previsioni Meteo Dicembre : conferme sul nuovo assetto barico - prime irruzioni fredde all’orizzonte : Previsioni Meteo Dicembre – Avevamo accennato circa l’avvento di una circolazione che potrebbe essere piuttosto diversa da quella in atto, e che sta caratterizzando gran parte di novembre. Ossia, avevamo parlato in un precedente editoriale Meteorologico di una progressiva crescita dei geo-potenziali in sede atlantica orientale e Ovest Europa, chiusura anticiclonica ai flussi perturbati atlantici verso il bacino centro-occidentale del ...

Gonfiore - digestione lenta e Meteorismo : a dicembre la donna rischia di più : Il tubo digerente, ed in particolare stomaco e intestino, rischiano di trovarsi “sbiellati” dai ritmi alimentari creati dalle feste di Natale in arrivo. Ne sono convinti anche gli italiani, come conferma una ricerca condotta da Assosalute. Se quasi due persone su tre debbono fare i conti con bruciore di stomaco, acidità, digestione lenta, stitichezza durante tutto l’anno, quattro su dieci riportano che proprio in questo periodo i fastidi ...

Previsioni Meteo Dicembre 2019 e primo accenno stagionale sull’INVERNO 2019/2020 : evoluzione sorprendente : Previsioni Meteo – Nell’ultimo editoriale relativo al mese di Dicembre di qualche giorno fa, si era evidenziato un elemento di spicco come possibile caratterizzante il primo mese invernale, ossia un generale recupero dell’alta pressione a scala europea. Una tendenza che già si pone come elemento di novità, in seguito a un mese di novembre che è iniziato perturbato e spiccatamente autunnale e che dovrebbe avere un seguito altrettanto ...