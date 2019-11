Mercedes GLE | la prova de Il Fatto it – La regina punta su tecnologia e motori – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) GLE: è con queste tre lettere chechiama lo sport utility di alta gamma. La nomenclatura era stata cambiata in concomitanza del restyling del 2015, mentre l’ultima edizione ha introdotto nuovi contenuti che confermano, tanto nelle forme quanto nella sostanza, l’impostazione da suv premium del veicolo. I numeri sono tutti al rialzo: +10,5 cm di lunghezza (492 cm) e + 8 cm di passo (299 cm), quasi tutti a favore di una maggiore abitabilità dei sedili posteriori (quasi 7 centimetri in più dedicati alle gambe dei passeggeri). Le nuove linee hanno permesso un netto miglioramento del coefficiente di penetrazione aerodinamica (ora il Cx è di 0,29). Ne risulta un’auto ancora più efficiente e silenziosa alle andature sostenute, dove i fruscii sono ridotti al minimo e ci si può far coccolare da accessori come i sedili massaggianti. Sempre nell’ottica di migliorare l’efficienza, ...

