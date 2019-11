Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Non è passata inosservata ladisui social: la leader di Fdl volevare l’assenza degli esponenti del Movimento 5 Stelle a Montecitorio, ma è incappata in un errore. “Ops, transatlantico deserto. Perché oggi non si vota e a chi manca non decurtano lo stipendio e non viene segnata come assenza. Tutti a casa di giovedì i moralizzatori?”, ha scritto su Facebook.E ancora: “Dai mi sento sola venite a farmi compagnia, assenteisti! Capito perché il M5S ha bocciato la proposta di Fratelli d’Italia per fare timbrare il cartellino ai parlamentari? Ps. Noi anche oggi al lavoro, tra poco illustriamo gli oltre 500 emendamenti alla manovra presentati da Fratelli d’Italia”.La didascalia è stata accompagnata da un selfie, a dimostrazione che lì in quel lungo corridoio accanto ...

PetraccaMario : RT @HuffPostItalia: Meloni denuncia l'assenteismo dei grillini. La gaffe: 'Giorgia, hai sbagliato piano' - Paolosantagata5 : RT @HuffPostItalia: Meloni denuncia l'assenteismo dei grillini. La gaffe: 'Giorgia, hai sbagliato piano' - adri9lli : RT @HuffPostItalia: Meloni denuncia l'assenteismo dei grillini. La gaffe: 'Giorgia, hai sbagliato piano' -