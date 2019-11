Meditazione | 30 novembre-1 dicembre a Roma il 16° Congresso nazionale S I C O

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Sbarca auno dei congressi più noti del settore a livello: la 16^ conferenza sul counseling organizzata dalla S.I.Co. Società italiana di Counseling. Due giornate di incontri e laboratori dedicati alla conoscenza di sé e al funzionamento dell’essere umano, allo scopo di trovare percorsi per migliorare se stessi. Dal 30al 12019, studiosi del mondo del counseling ma anche scrittori, psichiatri, psicologi, pedagogisti, docenti e medici dibatteranno sulle idee e strumenti di comprensione dell’essere umano partendo dal mondo interiore per ritrovarsi infine trasformati e arricchiti. Scienza e mindfulness a, le menti più importanti d'Italia per indagare il mondo interiore dell'uomo Un programma fittissimo di incontri e laboratori, dal 30al 1nella bellissima cornice dell’Hotel H10 di via Avogadro a. Per gli amanti della psiche, ...

