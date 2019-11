Matteo Salvini | archiviata l’indagine per il caso della Alan Kurdi dal Tribunale dei

Mes - Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte : "Se cede sarebbe alto tradimento - che viene punito col carcere" : Pesantissimo attacco di Matteo Salvini a Giuseppe Conte: "Il Mes è un trattato che rischia di far saltare i risparmi degli italiani, è un modo di fare terrorismo, sarebbe un trattato folle, un organismo privato decide di quanto tagliare i fondi delle banche per salvare le banche tedesche", sbotta il

Mes - la verità sullo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini - cosa promise il premier a giugno : "Sovranismo da operetta", tuona Giuseppe Conte, "bugiardo e smemorato", risponde Matteo Salvini. Uno scontro totale quello tra il premier e il leader della Lega sul Mes, che in realtà si riferisce a fatti accaduti quando i due governavano insieme nell'esecutivo giallo-verde. Secondo il presidente de

Matteo Salvini smaschera le sardine : "C'è chi prepara 'mezzi non propriamente pacifici'". Il post-vergogna : Non tutte le sardine, i manifestanti anti-Salvini, sono pacifiche. È il caso di una certa Federica Mariani, una giovane che sul gruppo "sardine del Belgio" prepara "mezzi non propriamente pacifici" in attesa dell'arrivo del leader della Lega ad Anversa. A denunciare quanto scritto dalla ragazza è lo

La Lega si allarga - il sindaco di Sorrento Peppino Cuoco lascia il civico e passa a Matteo Salvini : Chi diceva che in Campania la vittoria del centrodestra sarebbe stata alquanto remota deve ricredersi. Proprio in queste ore il bacino Salviniano si è allargato: il sindaco di Sorrento, Peppino Cuomo, si è "convertito" alla Lega. Con un passato da democristiano, poi azzurro e infine civico, il primo

Matteo Salvini : "Ceno con tanti - con Parnasi sono andato anche allo stadio" : “Vado a cena ogni mese con migliaia di imprenditori, con Parnasi sono andato anche allo stadio, non so se sia un’aggravante”. Cosi il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto, ironicamente, alla domanda di una giornalista sulle intercettazioni di messaggi con il costruttore.“Cose losche, mi autodenuncio, ci sono andato insieme anche allo stadio”, ha aggiunto.

Luigi Di Maio a L'aria che tira : "Quella di Matteo Salvini è stata la dimostrazione di slealtà più grande" : Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde l'occasione per attaccare in diretta Matteo Salvini. La scelta di far cadere il primo governo Conte "è stata la dimostrazione di slealtà più grande che ci sia mai stata nel panorama politico italiano. Il leader Lega mi augur

Matteo Salvini di nuovo papà? Pancino molto sospetto di Francesca Verdini : Secondo indiscrezioni rese note da Diva e Donna, Matteo Salvini potrebbe diventare nuovamente papà. Sembra che Francesca Verdini, compagna del leader della Lega da qualche mese, secondo il noto giornale, abbia una pancia sospetta. Sembra che alcuni paparazzi abbiano fotografato i due durante un’uscita serale e dalle foto si noti un Pancino sospetto della Verdini. La storia d’amore tra il leader politico e la figlia di Denis Verdini ...

Mes - Matteo Salvini smaschera il patto : "Salvare le banche - sì. Quelle tedesche e francesi" : "Il Mes salva le banche, sì, ma Quelle francesi e tedesche". Matteo Salvini commenta così l'intervista al Corriere della Sera del commissario Ue all'Economia (uscente) Pierre Moscovici, che ha invitato tutti i paesi dell'Unione a votare per approvare il Mes per non far saltare anche il fondo salva-b

Agorà - Bruno Vespa : "Matteo Salvini e Renzi - ora la lotta è al centro". Il dettaglio : "Cosa non avete notato" : Bruno Vespa, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, ricorda che "Matteo Salvini, durante la presentazione del libro, ha detto che è più probabile che indossi la maglia dell'Inter rispetto alla possibilità di fare un governo con Matteo Renzi". Ma, continua Vespa, "Renzi può aver ragione quand

Sardine - l'assessore Silvia Benaglia in piazza a Bologna : insultata - porta in tribunale Matteo Salvini : Dalla piazza al tribunale, le Sardine anti-Salvini hanno già le idee chiare. Silvia Benaglia, assessora al Comune di Pianoro (Bologna) scesa in strada con i 6.000 (o 12mila?) giovani e meno giovani di piazza Maggiore, giovedì scorso, come riferito dal Corriere della Sera ha annunciato che citerà a g

Luigi Di Maio - il retroscena : "Il futuro è il sovranismo" - piano per riunirsi a Matteo Salvini dopo il voto : I gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle sono fuori controllo, il leader Luigi Di Maio è in bilico, in molti gli chiedono di lasciare il ruolo di capo politico. E quella frase del ministro degli Esteri - "il futuro è il sovranismo" - concretizza il sospetto che Di Maio abbia un piano ben preciso

Matteo Salvini e Francesca Verdini a Roma - guarda le carezze sul pancino : Si frequentano da quasi un anno e tra colpi di scena politici e presunte crisi di coppia, Matteo Salvini e Francesca Verdini sono più affiatati che mai. Dalle uscite mondane (come la Festa della Repubblica da vicepremier) a quelle private (come le vacanze con i figli), i due hanno corso a 100 all’ora. E ora il settimanale Diva e Donna pubblica le immagini a Roma mentre lei si accarezza il pancino e lui la stringe per mano. Jeans ...

Pietro Senaldi - la profezia su Matteo Salvini : "Come Silvio Berlusconi?" - l'ombra della magistratura : Salvate il capitano Salvini dalle stranezze della nostra giustizia e dall'odio di chi dice di battersi contro l'avvelenamento del clima sociale in Italia. La Procura di Agrigento è tornata all'assalto dell'ex ministro dell'Interno, accusandolo di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio per

Matteo Salvini sulle sardine : “Che vita grama che fanno - sanno solo manifestare contro” : L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega a tutto campo durante la presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa: "Il governo non andrà oltre qualche altro mese, ormai siamo all'Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale". E rilancia la battaglia della Lega per le prossime regionali in Calabria ed Emilia Romagna.Continua a leggere