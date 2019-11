Massacra di botte la nonna È vero | la droga fa male

Bisnonna Massacrata di botte da uno sconosciuto nella casa di riposo. Ora “non vuole più vivere” : L' anziana, 84 anni. è stata aggredita nella sua camera da letto nel villaggio di pensionamento di Huon Park nella North Turramurra a Sydney da un uomo che è fuggito a piedi. Ora è ancora ricoverata in ospedale per le gravi ferite. La figlia: "Si sente così insicura, non vuole neanche più essere in questo mondo".Continua a leggere

Anziano sorprende i ladri in casa Massacrato di botte : Un Anziano è stato picchiato e Massacrato di botte da alcuni ladri che, con il volto coperto, sono entrati nella sua abitazione. Il 78enne è stato poi legato e abbandonato per terra. La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Il terribile fatto di cronaca è avvenuto ieri sera nelle campagne intorno a Piscinas, in Sardegna. Alcuni ladri verso le 18,30 hanno fatto irruzione in una casa in periferia, appartenente a un vedovo di 78 anni. ...

Scendono dall’auto e lo Massacrano di botte : 40enne ridotto in gravi condizioni : Roma – L’episodio è avvenuto a metà tra Latina e Nettuno, precisamente a Borgo Bainsizza. Tre malintenzionati a bordo di un’auto hanno adocchiato la vittima sulla strada del Bosco, poi una volta raggiunto sono scesi dal veicolo e dopo averlo accerchiato lo hanno massacrato di botte. Dopo aver completato l’opera sono risaliti in automobile e se la sono svignata. La vicenda ha ancora tanti risvolti poco chiari, vedendo come ...

Cagliari - Massacra di botte i genitori per soldi : 19enne in manette : Questa mattina gli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari, coordinati dalla Procura del capoluogo sardo, hanno messo la parola fine ad un incubo vissuto per almeno 7 mesi da un uomo ed una donna, facendo scattare le manette ai polsi del figlio 19enne di lei. Secondo quanto raccontato dai quotidiani isolani il ragazzo infatti, a partire dallo scorso mese di marzo, assillava la madre ed il patrigno con continue richieste di ...

Massacrata di botte e bruciata viva a 16 anni - il padre di Fabiana urla la sua rabbia : E’ un appello accorato quello lanciato da Mari, il padre di Fabiana Luzzi, la sedicenne che nel 2013 fu accoltellata e bruciata viva a Corigliano dal fidanzato Domenico Morrone. In una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’uomo sfoga tutta la sua rabbia dopo aver saputo che l’assassino della figlia ha ottenuto per la terza volta una licenzia premio dopo la condanna ...

Il figlio di 2 anni si rifiuta di mangiare un hot dog : lo Massacra di botte e lo uccide : Elizabeth Woolheater è stata condannata a 19 anni e cinque mesi per l'omicidio di secondo grado del figlio Anthony, avvenuto a Wichita, nello Stato del Kansas, nel maggio del 2018. Pare che il piccolo avesse subito diversi abusi prima di morire. Anche il compagno della donna è coinvolto.Continua a leggere

Scioperano contro lo sfruttamento in fabbrica ma vengono Massacrati di botte : Alcuni operai della Gruccia Creations di Prato, azienda a conduzione cinese specializzata nella fabbricazione di grucce per vestiti nel cuore del comparto del tessile più importante d'Italia, sono stati picchiati e sono finiti in ospedale: da tempo denunciano condizioni di vero e proprio sfruttamento in fabbrica. Tensione alle stelle questa mattina alla Gruccia Creations di Prato, azienda a conduzione cinese specializzata nella fabbricazione di ...