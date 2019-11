Marina Militare | nave San Giusto in sosta a Trapani

Concorso Marina Militare - 53 ufficiali in servizio permanente : domande entro 12 dicembre : Il Ministero della Difesa ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo avviso dedicato al reclutamento di 53 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei Corpi della Marina Militare, la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa attraverso il portare dei concorsi online del Ministro della Difesa, entro e non oltre il 12 dicembre 2019. I candidati dovranno affrontare le seguenti prove:...Continua a leggere

Collaborazioni scientifiche e scambi di personale in ambito medico-sanitario : Marina Militare e ARNAS Garibaldi di Catania siglano accordo : Il giorno 14 novembre la Marina Militare e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania hanno siglato un accordo di collaborazione che consentirà il reciproco scambio di conoscenze nel campo medico-sanitario. La forte vocazione specialistica dell’ospedale “Garibaldi”, riferimento per la popolazione catanese fin dal XIX secolo, ha fatto guadagnare all’Azienda la denominazione di A.R.N.A.S. e ...

Bando per Ufficiali in Marina Militare : la selezione avverrà per titoli ed esami : Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre il nuovo Bando per 4 concorsi per il reclutamento di cinquantatre Ufficiali da impiegare in servizio permanente ed in ruoli speciali nelle Forze Armate e nello specifico nell’ambito della Marina Militare. La selezione avverrà per titoli ed esami ed i candidati potranno presentarsi per i profili specifici messi a concorso, tenendo presente che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ...

Marina Militare : al via lunedì l’esercitazione Mare aperto : Al via lunedi’ prossimo l’esercitazione Mare aperto 2019-2, il secondo appuntamento addestrativo della Marina militare dell’anno. L’esercitazione, sottolinea la forza armata, “mira ad addestrare gli equipaggi delle unita’ della Squadra Navale, la componente operativa della Marina, nelle principali forme di lotta sul Mare e dal Mare (antiaerea, antinave e antisommergibile), nelle cosiddette ‘Maritime ...

Concorso in Marina Militare per il reclutamento di 21 ufficiali : È stato pubblicato un bando di Concorso in Gazzetta Ufficiale per il reclutamento di 21 ufficiali nella Marina Militare. I candidati saranno reclutati in base ai risultati delle diverse prove alle quali saranno sottoposti e ai diversi titoli di laurea presentati in fase di iscrizione. L’ammissione al corso dei vincitori avverrà, in base a quanto si apprende, nel mese di settembre 2020 e avrà luogo presso l’Accademia navale. Requisiti previsti ...

Concorso Marina Militare per la nomina di 21 Ufficiali : candidature il 28 novembre : Il Ministero della Difesa rende noto che sono stati banditi quattro concorsi per la nomina di 21 Ufficiali in servizio permanente nei Corpi della Marina Militare e nel Corpo delle Capitanerie di porto. Il primo Concorso è stato indetto per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo del Genio della Marina, di cui tre posti per la specialità armi navali e due per le specialità infrastrutturali. Il secondo Concorso è stato bandito per ...

Concorso Marina Militare VFP1 2° blocco : domande dal 7 gennaio al 5 febbraio 2020 : Il Ministero della Difesa rende noto che per il 2020 è indetto un Concorso VFP1 2020 del 2° blocco con due specifici incorporamenti per un totale di 844 posti, di cui 450 collocazioni nel corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) e 394 posizioni nelle capitanerie di porto (CP) nella Marina Militare. Bando Marina Militare 2° blocco Il 1° incorporamento riguarda il CEMM navale e CP e CEMM anfibi, decretato per settembre 2020, per i primi 354 ...

La Marina Militare russa ha scoperto cinque isole nell’Artide - diventate visibili a causa dello scioglimento dei ghiacci : Una spedizione nell’Artide della marina militare russa ha portato alla scoperta di cinque isole al largo dell’arcipelago Novaya Zemlya, nel mar di Barents, a nord della Russia. Le isole non hanno ancora un nome e sono diventate visibili a causa dello

Colombia - il naufragio dei ‘narcos’ : si salvano usando 1.200 chili di cocaina come salvagente. Soccorsi e arrestati dalla Marina Militare : Erano naufragati a 30 miglia nautiche da Tumaco e sono rimasti alla deriva per ore, nell’oceano Pacifico, fino all’arrivo della Marina Militare Colombiana. Che li ha Soccorsi, sì, ma anche arrestati subito dopo. Perché il carico della loro imbarcazione, ormai affondata, erano 1.265 chili di cocaina che avevano usato come ‘salvagente’ fino all’arrivo dell’Armada de Colombia. “Durante il salvataggio ...