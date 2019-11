Marianne Mirage in tour | prossima tappa | Roma

Marianne Mirage - bellezza tra yoga e musica : In una nuova puntata della nostra rubrica beauty, Star allo Specchio, abbiamo scoperto un lato inedito della cantante Marianne Mirage. Guardate il video per immergervi nella sua particolarissima filosofia di bellezza, tra acconciature a prova di ricci, gesti make-up essenziali e asana yoga per amplificare lo «skin glow»

Marianne Mirage a Le Iene : L’amore è finito - è doloroso per tutti : La cantautrice Marianne Mirage si è prestata alle domande de Le Iene e si è raccontata senza filtri, dall’ultima dolorosa relazione d’amore finita fino alL’amore incondizionato per il padre 75enne. Il suo ultimo singolo si intitola proprio “L’amore finito”, una condizione che la Mirage sta provando direttamente sulla sua pelle dopo la conclusione della sua ultima, importante, relazione con l’ex fidanzato. “Il mio primo sponsor è stato il mio ...

Le Iene Show 2019 intervista a Marianne Mirage (Video) : Le Iene Show 2019 intervista a Marianne Mirage. Numero di accoppiamenti ideale? “Minimo tre a settimana per stare bene”. (Video) Nella puntata de Le Iene Show, in onda ieri, martedì 22 ottobre su Italia 1 alle 21.15 circa, e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, la produzione ha organizzato un’intervista a Marianne Mirage, cantautrice in voga in Italia. Durante l’intervista a Marianne ...

Star allo Specchio : lo yoga glow di Marianne Mirage : Tête-à-tête con la cantautrice trentenne Marianne Mirage, all’anagrafe Giovanna Gardelli, che ci ha accolto a casa sua tra garofani e frutta fresca, chitarre, disegni del suo papà e collezioni di ogni genere, dagli insetti micro e macro, alle conchiglie e i vinili più rari. Fresca reduce dal lancio del suo nuovo album «Vite private», anticipato dal singolo «L’amore è finito», che è stato presentato a Venezia con un corto interpretato ...

Marianne Mirage/ Video Le Iene : 'Accoppiamenti? Almeno 3 a settimana!' : Marianne Mirage è la protagonista dell'intervista singola de Le Iene Show su Italia Uno. Il titolo? 'Papà vai a letto presto'...