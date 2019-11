Marconi | incendio in appartamento Nessun ferito

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – Une’ scoppiato la scorsa notte, intorno alle ore 4, in unal settimo piano di un edificio di otto, in via Giuseppe Pession 14, in zona, a Roma. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento della camera da letto andata in fiamme, evitando il propagarsi del rogo verso altre stanze. Al termine dell’intervento l’e’ stato dichiarato inagibile per il fumo e il calore sprigionato dall’. Durante l’intervento e’ stato evacuato l’edificio. Non risultano comunque esserci persone ferite o intossicate. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

