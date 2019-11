Maltempo Toscana | Rossi | “Con le opere realizzate abbiamo evitato l’alluvione”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) “Anche dal sopralluogo di stamani lungo il bacino dell’Elsa emerge con forza che gli interventi di riduzione del rischio idraulico fatti in questi anni hannoche le piogge dei giorni scorsi provocassero un alluvione. E’ l’ennesima riprova che i 100 milioni di euro che ogni anno spendiamo per la sicurezza idraulica sono stati spesi bene. In questo caso, per esempio, molto importante è stata l’azione della cassa di espansione Santa Giulia, cheappena finito di realizzare”. Così il presidente della RegioneEnricoha sintetizzato gli esiti delle visite compiute in varie località della val d’Elsa, in provincia di Siena, per verificare di persona i danni provocati dalle piogge dello scorso fine settimana e per identificare, insieme ai sindaci, leprioritarie da realizzare qualora venisse riconosciuto lo stato di ...

matteorenzi : L’iniziativa di @ItaliaViva prevista oggi a #Pistoia è annullata per l’ondata di maltempo sulla Toscana. Ci stringi… - emergenzavvf : #Maltempo #Toscana #17novembre 12:45, proseguono gli interventi dei #vigilidelfuoco per allagamenti diffusi nel gro… - emergenzavvf : #Maltempo #Toscana #Siena 19:15, soccorse dall'elicottero dei #vigilidelfuoco 6 persone in loc. Brenna a #Sovicille… -