Maltempo Lombardia | 300mila euro per 4 interventi nel sondriese

(Di venerdì 22 novembre 2019) Oltre 300.000per 4 opere di messa in sicurezza del territorio per i danni conseguenti all’ondata di temporali che l’11 e il 12 giugno avevano flagellato la provincia di Sondrio: è quanto ha stanziato Regione, grazie a una rimodulazione del Piano di investimenti, già approvato dal Dipartimento centrale della Protezione civile il 13 agosto. Per queste eccezionali piogge – che avevano colpito in maniera pesante anche le province di Brescia e Sondrio – il governo precedente aveva a suo tempo riconosciuto lo stato di emergenza in tempi brevi. “Proprio nei giorni in cui da Roma è arrivata la notizia del totale disinteressamento da parte del governo per le devastazioni patite dallaa causa delle trombe d’aria di luglio e agosto – ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni -, ...

