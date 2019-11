Maltempo | il Consiglio dei ministri delibera lo stato d’emergenza per le province colpite

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 novembre 2019) Per i danni causati dalildeihato la dichiarazione dellodi emergenza per diverseitaliane: in Sicilia Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. In liguria nel territorio della città metropolitana di Genova e delledi Savona e di La Spezia. Il Cdm, su proposta del premier, ha approvato anche approvato un decreto legislativo per la semplificazione delle procedure durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi. Via libera anche al regolamento, su proposta della ministra dell’interno Luciana Lamorgese, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, per il riordino della struttura dell’amministrazione di pubblica sicurezza. Ildeiha anche deciso di impugnare la legge ...

