Maltempo Genova | frana a Nervi | evacuate 20 persone

Maltempo Liguria : a Genova frane e piccoli allagamenti : In Liguria l’ondata di Maltempo delle ultime ore ha causato piccoli allagamenti e frane, soprattutto in provincia di Genova. L’allerta arancione diramata dal centro meteo-idrologico di Protezione civile della Liguria per i settori centrali della regione è cessata alle 18 ma fino alle 24 resterà in vigore l’allerta gialla. Secondo i dati diffusi dall’Arpal, nel quartiere genovese di Quezzi nelle ultime 24 ore sono caduti ...

Maltempo Liguria : crolla un muraglione di 10 metri a Genova : Un muraglione di circa 10 metri è crollato questo pomeriggio in via passo al Serretto, vicino allo stadio Carlini nel quartiere di San Martino. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Sono arrivate anche le unità cinofile da Imperia, a scopo precauzionale, per la ricerca di eventuali dispersi visto che lo smottamento è arrivato fino quasi all’ingresso di un portone. Questa mattina, invece, è tracimato due volte il rio Pellegrini al ...

Maltempo Genova : il torrente Bisagno sfiora il 1° livello di guardia : Stamattina a Genova il torrente Bisagno ha sfiorato il primo livello di guardia: lo ha reso noto Sergio Gambino, consigliere del Comune di Genova delegato alla Protezione civile. Il torrente si è innalzato fino a 2,43 metri alle 12:30 all’idrometro alla Passerella Firpo. La situazione rimane comunque sotto controllo: il primo livello di guardia dista 180 cm dal livello di allarme che fa scattare il rischio esondazione, e i livelli sono in ...

Maltempo - allerta arancione a Genova per forti piogge. FOTO : Per alcuni settori della Liguria la Protezione civile ha emanato l’avviso di moderata criticità per rischio idrogeologico, valido fino alle 14 di martedì. In mattinata forti rovesci sul capoluogo. LA DIRETTA

Maltempo Liguria : allerta meteo arancione ma scuole aperte oggi a Genova : In vigore l’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico a Genova, ma le scuole sono regolarmente aperte: lo ha deciso il Centro operativo comunale in una riunione tenutasi alle 05:30. E’ stato istituito il presidio territoriale per il controllo e il monitoraggio dei corsi d’acqua comunali. Sono previste 20 pattuglie della polizia municipale e 10 squadre dei volontari in costante collegamento con la sala operativa della ...

Maltempo : venti di burrasca - Genova chiude la Sopraelevata alle moto : A causa dell’allerta meteo che prevede vento di burrasca forte per domani, il Comune di Genova ha deciso di vietare il transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla Sopraelevata “Aldo Moro”. Chiusi anche giardini e parchi storici comunali e tutti i cimiteri. L'articolo Maltempo: venti di burrasca, Genova chiude la Sopraelevata alle moto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Genova : interventi per frane e alberi caduti per raffiche di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

Maltempo - allerta a Genova : chiusi parchi - cimiteri e accessi al mare : Il Comune di Genova, a seguito dell’avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede vento di burrasca forte e mareggiate intense per la giornata di oggi, ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i giardini, i parchi storici e i cimiteri ed il divieto di transito ai motocicli e ai mezzi telonati e furgonati sulla strada sopraelevata Aldo Moro, che collega il ponente al levante ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo a Genova - la tromba marina a un passo dal Porto Antico : le immagini : Una tromba marina, un arcobaleno, grandine e un intenso temporale di breve durata: è il mix di fenomeni meteorologici registrato dall’Arpal stamani a Genova. Nessun danno da segnalare a persone o cose. Una tromba marina è passata al largo di Genova davanti al Porto Antico. Rovesci temporaleschi con grandine hanno interessato il settore centrale della Regione e in particolare il Ponente genovese, la Val Polcevera, la Valle Scrivia raggiungendo ...

Maltempo - tromba d'aria davanti al Porto Antico di Genova. VIDEO : Una tromba d’aria marina è passata nella mattinata di giovedì 7 novembre al largo di Genova, davanti al Porto Antico. Non ci sono stati danni a persone o cose, ma il fenomeno meteorologico ha attirato l’attenzione di tanti genovesi. Oltre alla tromba d’aria, l’Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ha registrato anche un intenso temporale di breve durata, accompagnato dalla grandine e poi da un arcobaleno. La tromba d'aria ...

Maltempo - grosse trombe marine sul porto di Genova [VIDEO] : Le prime avvisaglie del nuovo imminente peggioramento del tempo si stanno manifestando sulle coste della Liguria, dove i contrasti aria fresca nord atlantica e mar Ligure più caldo del normale...

Maltempo - enorme tornado si abbatte su Genova [FOTO e VIDEO LIVE] : Il Maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso Genova da stamattina. Pochi minuti fa un enorme tornado s’è abbattuto sul litorale cittadino. Nel capoluogo della Liguria sta piovendo in modo particolarmente intenso (52mm a Sestri Ponente, 42mm a Multedo, 34mm a Oregina, 27mm a Cornigliano, 21mm a Castelletto, 16mm a Staglieno) e la temperatura è tipicamente autunnale, di appena +12°C in pieno giorno dopo una minima di +9°C. ...