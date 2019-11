Maltempo | cade dal tetto mentre spala la neve | ferito gravemente

Maltempo : cade dal tetto e muore in Val Venosta : Tragedia in val Venosta a causa del Maltempo, dove un altoatesino di 67 anni ha perso la vita questo pomeriggio cadendo dal tetto della sua abitazione a Malles. L’uomo, dopo l’intensa nevicata dei giorni scorsi, stava spalando la neve dal tetto, quando probabilmente e’ scivolato e precipitato sul suolo. Il medico d’urgenza della croce bianca intervenuto sul posto, ha solo potuto constatare la morte dell’anziano. I ...

Maltempo Roma - strade allagate e disagi alla circolazione : albero cade su auto - grave giovane : Un giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dei Castelli nella serata di ieri: era al volante dell’auto distrutta da un albero caduto a causa del Maltempo ad Albano Laziale, Comune dei Castelli Romani. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato di Genzano. Nella notte in via Cassia Nuova, nei pressi di Corso Francia, nella Capitale, un altro albero è caduto su auto in transito: ...

Maltempo Lombardia : cade croce da campanile - chiesa inagibile nel Bresciano : Il Maltempo con forti raffiche di vento delle ultime ore in provincia di Brescia hanno provocato il cedimento della croce del campanile di Villachiara: dopo un sopralluogo dei Vigili del Fuoco la parrocchia è stata chiusa per motivi di sicurezza. L’enorme croce in ferro si è staccata dal basamento e si è messa ad oscillare. Alta due metri per un metro e mezzo di ampiezza, la croce è ora appesa a 35 metri d’altezza. Sul posto sono ...

Maltempo Capri - zona isolata : burrasca in corso - cade un pezzo di cornicione del campanile [FOTO e VIDEO] : Ancora Maltempo nel Golfo di Napoli e nell’Isola di Capri dove nel pomeriggio le condizioni meteo sono peggiorate. Il mare agitato con onde alte fino a tre metri e mezzo, con il vento da sud est che spira fino a 30/40 nodi ha messo a dura prova i collegamenti marittimi. Al momento l’isola di Capri é collegata parzialmente con le linee lente. Nell’isola sono in corso numerosi interventi dei Vigili del Fuoco. Il forte vento ha causato ...

Maltempo Toscana - paura a Firenze : cade l’intonaco da un palazzo in centro : Intervento dei vigili del fuoco in una via del centro di Firenze, in borgo Santi Apostoli, per la caduta di frammenti di intonaco dalla facciata di un palazzo. Al termine delle verifiche i pompieri, intervenuti con un’autoscala, hanno delimitato la zona in via precauzionale. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia municipale. In accertamento le cause: oggi su Firenze si è abbattuta un’ondata di Maltempo, con ...

Maltempo Benevento : paura al Rione Libertà - grosso albero cade su auto in sosta : paura nella serata di ieri a Benevento, nel Rione Libertà: un grosso albero è stato sradicato dal forte vento ed è crollato su alcune vetture parcheggiate. Tre le auto danneggiate, ma fortunatamente non si registrano feriti Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale per mettere in sicurezza l’area. L'articolo Maltempo Benevento: paura al Rione Libertà, grosso albero cade su auto in sosta sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : grossa quercia cade e blocca gli abitanti nel Pratese : La caduta in strada di una grossa quercia, stasera, a causa del Maltempo in Toscana ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ‘liberare’ alcune persone che non riuscivano più a spostarsi per via dell’ingombro della pianta. E’ successo a Carmignano (Prato). Nell’episodio non risultano feriti ma diversi abitanti sono rimasti bloccati e non potevano piu’ circolare lungo la strada dove la quercia si ...

Maltempo Molise : cade un albero sulla strada - intervento dei Vigili del Fuoco : La squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è intervenuta, nel pomeriggio, nei pressi della galleria Lama Bianca, tra la SP 87 e una strada interpoderale che conduce al campo sportivo di Ferrazzano per un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte Maltempo abbattutosi sulla zona. Subito il personale ha provveduto a sezionare il tronco dell’albero per poterlo rimuovere e permettere il ripristino della ...

Maltempo Campania - disagi anche nel Sannio : cade impalcatura chiesa : Vento forte e pioggia stanno interessando l’intero Sannio. Una forte folata di vento ha abbattuto una impalcatura montata all’esterno della chiesa a Montesarchio (Benevento). Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, pur sollecitato dagli studenti, ha ribadito che le scuole resteranno aperte in quanto l’allerta e’ di colore giallo e non arancione. L'articolo Maltempo Campania, disagi anche nel Sannio: cade impalcatura ...

Maltempo : nubifragio a Messina - cade un cartellone sull’autostrada : Un nubifragio ha colpito oggi Messina e provincia causando diversi rallentamenti nella circolazione e allagamenti. Il forte vento e la pioggia della notte hanno causato la caduta di un cartellone sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Rometta. I vigili lo hanno rimosso il cartellone e permesso il ripristino della normale circolazione. Per l’allerta meteo oggi il sindaco Cateno De Luca aveva disposto ieri la ...

Maltempo - cade nel fiume : un disperso a Licata : Palermo, 25 ott. (Adnkronos) - Un disperso a Licata, a causa del Maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di giovedì nel fiume Salso, come hanno riferito alcuni testimoni, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e a