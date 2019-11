Maltempo | allerta meteo sull' Italia | weekend da incubo Onde di sei metri in Liguria

Maltempo - massima allerta in Liguria : attesi picchi di 300 mm di pioggia : “I modelli previsionali ci indicano un’altissima probabilita’ di pioggia sul centro ponente della Liguria, con picchi fino a 300 millimetri in 24 ore, abbiamo davanti 24 ore di allerta rossa”. Cosi’ l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone interviene sull’allerta meteo rossa diramata da Arpal sul centro-ponente della Liguria dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. ...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : “Sarà un ‘materasso di acqua’ 10cm” : “Sarà un evento meteorologico che si vede poche volte, ci attendiamo quantitativi ragguardevoli di pioggia in Liguria, un ‘materasso d’acqua’ alto 10 centimetri sul centro-ponente della Regione non uniformemente distribuiti”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni spiega cosa dovrà aspettarsi da questa notte gran parte della Liguria che sarà in allerta rossa. C’è preoccupazione anche per ...

Allerta meteo della Protezione Civile per domani : forte Maltempo al centro-nord : Una nuova intensa perturbazione atlantica porterà maltempo domani sull'Italia, in particolar modo sui settori centro-settentrionali della penisola. Precipitazioni molto abbondanti sono previste sul...

Piogge intense e Maltempo : allerta meteo in diverse regioni : Piogge intense al nord-ovest, atteso un peggioramento al centro-sud. allerta rossa, sabato 23 novembre, su gran parte della...

Maltempo Liguria : domani allerta rossa e sciopero nei porti di Genova e Savona : domani sciopero dei lavoratori dei porti di Genova e Savona-Vado in concomitanza con l‘allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile regionale. L’astensione dal lavoro, che a Genova scatterà dalle 22 di oggi alle 24 di domani e a Savona-Vado dalle 24 di oggi alle 24 di domani, è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. “Pur essendo state approvate le linee indirizzo in materia di allerta meteo in ambito ...

Maltempo - allerta meteo su tutta Italia : in arrivo un weekend da incubo. A rischio Liguria e Veneto : Maltempo, allerta meteo su tutta Italia: in arrivo un weekend da incubo. Dopo una breve pausa il tempo torna protagonista in negativo per il nostro Paese. Le previsioni, infatti, non promettono nulla...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : Maltempo da domani : La Protezione civile del Fvg ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani alle 12 di domenica, per criticita’ idrauliche lungo la fascia costiera della regione. Si prevede acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea in particolare per il litorale tra Duino (Trieste) e Grado (Gorizia). Un fronte, inserito in un flusso umido sudoccidentale – spiega la Protezione civile – si avvicinera’ domani alla ...

Allerta Meteo Toscana : Maltempo su gran parte della Regione : Previsto per domani in Toscana un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni sparse sul nord ovest e in Arcipelago, in estensione in serata dalle zone costiere al resto della Regione. Possibilità di isolati temporali in Arcipelago e localmente lungo la costa, con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalle prime ore della giornata di domani, rinforzo del vento di scirocco con forti raffiche in Arcipelago, lungo la costa centrale e ...

Allerta Meteo Trentino : Maltempo fino a lunedì 25 Novembre : Alla luce delle previsioni Meteorologiche per il fine settimana, la Protezione civile del Trentino ha deciso di mantenere l‘Allerta gialla, ordinaria, su tutto il territorio provinciale fino almeno a lunedì 25 Novembre. Secondo le previsioni, le precipitazioni saranno generalmente moderate e potranno risultare abbondanti solo sui settori meridionali. Rimane quindi attivato il sistema di Protezione civile del Trentino e il territorio ...

Maltempo - è allerta in tutto il Nord : danni in Liguria : Il Maltempo non concede tregua all’Italia. Per oggi, venerdì 22 novembre, è stata decretata allerta arancione in Veneto, in Piemonte e in Emilia-Romagna. In Campania chiusa la sede di un liceo nel Napoletano. Le condizioni peggiorano nella giornata di domani in Liguria: già in allerta gialla oggi, sabato sarà colpita da una nuova perturbazione e l'allerta diventerà rossa per tutta la giornata interessando l'intero territorio delle province di ...

Allerta Meteo Milano : Maltempo in arrivo - monitorati il Seveso e Lambro : Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) a partire dalle 24 di oggi. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità (Allerta gialla) diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano. E’ prevista infatti un’intensificazione dei rovesci che stanno già interessando l’area a partire ...

Allerta Meteo Piemonte : forte Maltempo ad Alba : Dalla mezzanotte di oggi fino a mezzanotte di domani ad Alba è prevista un’Allerta Meteo arancione, per abbondanti piogge. Lo rende noto l’amministrazione comunale che invita i cittadini a prestare massima attenzione, soprattutto nelle ore notturne, ad uscire solo in caso di necessità e a non sostare sui ponti dei fiumi in piena. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo ad Alba sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Veneto : ancora Maltempo - pre-allarme per il passaggio della piena del Po : Il Centro Funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala lo stato di pre-allarme (Allerta arancione) nelle aree del Delta del Po, interessate dal passaggio dell’onda di piena del fiume. L’Allerta, già da oggi pomeriggio e fino alle 14 di domani, interessa tutto il tratto Veneto del Po: il transito dell’onda di piena determinerà l’allagamento delle aree golenali non difese da argini, con interessamento ...

Maltempo Liguria - nuova allerta rossa : alle 18 punto stampa di Toti e Bucci nella Protezione civile : Oggi pomeriggio alle 18 a Genova nel centro della Protezione civile di viale Brigate Partigiane il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno convocato un punto stampa per aggiornare sull’ondata di Maltempo attesa domani in Liguria, dove nelle province di Imperia, Savona e gran parte di quella di Genova Arpal ha diramato l’allerta rossa, mentre nell’entroterra del golfo del Tigullio ...