Maltempo | Aipo | “Il Po sopra la soglia di criticità a Pontelagoscuro”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il livello del Po sta attualmente decrescendo nel tratto mediano, ma resta al momentola1 di(ordinaria, colore giallo) alla sezione di Pontelagoscuro e si mantiene su valori superiori alla2 di(moderata, colore arancione) nei rami del delta: ne dà notizia, impegnato nel monitoraggio regionale dalla centrale di Parma, sottolineando che le precipitazioni previste nelle prossime ore, in particolare nel settore occidentale del bacino, portano a prevedere, nel corso della giornata di domani, il formarsi di un’onda di piena del Po dal Piemonte, che potrebbe superare la2 di criticita’ nel tratto piemontese, per propagarsi, in seguito, nella restante parte dell’asta fluviale. E’ raccomandata la massima prudenza in prossimita’ delle aree prospicienti i fiumi e delle golene. L'articolo: “Il ...

