M5s alle regionali | Di Maio chiude alle alleanze | “Corriamo da soli” Bonaccini Pd

M5s alle regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli in Emilia e Calabria”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Un annuncio al quale replica il governatore Stefano Bonaccini, ricandidato dal Pd in Emilia-Romagna: ...

M5s - dopo l’ok alle liste il nodo delle alleanze divide il Movimento : “Votare online anche su questo”. “Perché dovremmo andare con Bonaccini?” : Adesso il nodo sono le alleanze. Nel day after del voto di Rousseau che ha decretato la partecipazione del Movimento 5 stelle alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria, i grillini si sono spaccati. Ora il bivio è uno solo: andare da soli o allearsi di nuovo col Pd, come già era successo alle regionali in Umbria? In teoria la scelta sarebbe già presa visto che ieri sera Luigi Di Maio ha annunciato la candidatura solitaria del Movimento sia in ...

M5s - Morra : “Di Maio finito? L’uomo solo al comando scoppia. Fantapolitica le ricostruzioni che ci vogliono alleati della Lega” : “Ilvoto di ieri su Rousseau dimostra che l’uomo solo al comando scoppia, c’è la necessità di gestire il Movimento in maniera più collegiale e plurale”. Così il senatore del M5s, Nicola Morra, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. Il presidente della commissione Antimafia ha aggiunto: “I voti li rispettiamo, perché dovremmo sostenere il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini? La richiesta ...

M5s a pezzi - Dessì a Di Maio : “Luigi - basta. Stiamo fallendo” : Duro j'accuse del senatore M5S Emanuele Dessì. Il parlamentare, all'indomani del voto su Rousseau che ha sconfessato la linea del capo politico Di Maio sulle regionali in Emilia Romagna e Calabria, si rivolge direttamente al leader pentastellato. "Luigi, ora basta", scrive su Facebook Dessì. "Arriva sempre il momento, per ognuno di noi, di guardarsi allo specchio e ammettere che nonostante gli enormi sforzi fatti, il grande lavoro prodotto, ...

"E ora alleiamoci col Pd". I parlamentari del M5s ci prendono gusto a sconfessare Di Maio : “Bisogna allearsi con il Partito Democratico!! Solo così ce la possiamo fare!”. La sollecitazione, di prima mattina, arriva da Giorgio Trizzino. E scuote la chat dei deputati del M5s, a poche ore dal voto su Rousseau che ha sconfessato la linea di Luigi Di Maio. Il quale, ancora scottato per quel 70

Di Maio sconfessato dal voto su Rousseau. Sì alle liste del M5s in Emilia e in Calabria : La base grillina si schiera sulla piattaforma: il 70 per cento a favore della partecipazione alle elezioni regionali. Il capo politico incassa lo smacco e tenta di recuperare: «Correremo da soli, sarò in prima linea con i candidati»

Di Maio : “Rappresentanti M5s ci chiedono di non allearci col Pd”. Bonafede : “Il governo va avanti” : “Tutti i nostri parlamentari e consiglieri hanno chiesto di non allearci col Pd” alle regionali. A dirlo è il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine della cena tra Giuseppe Conte e i ministri. Gli fa eco il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che spiega: “Indipendentemente dalle elezioni regionali, il governo va avanti. Perché il voto su Rousseau dovrebbero metterci in difficoltà? Durante la ...

Regionali - M5s si presenta. Choc Pd : adesso un'alleanza : ROMA «Lo ammetto: siamo in difficoltà. Abbiamo dei problemi», aveva detto nel pomeriggio Di Maio. Più che un problema però, in serata, è scoppiato un...

Rousseau - il 70 - 6 per cento degli iscritti vuole liste autonome M5s alle Regionali : I Cinque Stelle correranno con le proprie liste in Emilia-Romagna e in Calabria. A decretare il "no" alla "pausa elettorale" è il 70,6 per cento degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Precisamente i "sì" sono stati 8.025, ossia il 29,4 per cento dei votanti, mentre i "No" 19.248, corrispondenti,

Rousseau - il 70 - 6 per cento degli iscritti vuole liste autonome M5s alle Regionali : "No", questo l'esito della piattaforma Rousseau alla "pausa elettorale" in occasione delle prossime Regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Rispettivamente i "sì" sono stati 8.025, ossia il 29,4% dei votanti, mentre i "No" 19.248, corrispondenti al 70,6%. "Dobbiamo essere tutti felici del risulta

Voto su Rousseau : il 70 - 6% a favore della partecipazione del M5s alle regionali : La base del Movimento 5 stelle si è espressa a favore (70,6%) della presentazione delle liste pentastellate alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. È quanto risulta al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau. Questo il messaggio apparso sul Blog delle Stelle: "alle ore 20 di oggi, giovedì 21 novembre 2019, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al ...

Rousseau ha deciso : "M5s soli alle regionali in Emilia e Calabria". Il tragico scenario di Noto : Come volevasi dimostrare: l'esito tanto atteso sulla piattaforma Rousseau ha decretato un forte "no". Gli iscritti cinque stelle hanno scelto di formare delle liste autonome, senza il Pd dunque, per le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Un vero e proprio schiaffo agli alleati di governo e un

M5s presenterà le liste alle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna : su Rousseau il 70% a favore. Di Maio : “Correremo da soli” : Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprie liste alle prossime competizioni elettorali regionali in Calabria ed Emilia Romagna. È questo il risultato della votazione su Rousseau, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – il via libera alla partecipazione alle ...

Luigi Di Maio travolto : la base M5s vota No - il Movimento dovrà presentarsi alle Regionali : Gli iscritti alla piattaforma Rousseau dicono ‘no’ alla pausa elettorale in occasione delle prossime Regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Il M5S parteciperà dunque alle competizioni elettorali nelle due regioni, previste per il 26 gennaio.I sì sono stati 8.025 corrispondenti al 29,4% dei votanti. I no sono stati 19.248 Corrispondenti al 70,6%. Sono state espresse 27.273 preferenze su un totale di 125.018 aventi ...