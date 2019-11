Lutto nello sport Jake Burton Carpenter | il cancro non gli ha lasciato scampo A lui si

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019) E’ morto il padre dello snowboard. Lo ha annunciato giovedì con un tweet la ‘Snowboards’, azienda leader che ha portato la tavola sulle piste di tutto il mondo.studiò all’Università del Colorado a Boulder (Colorado), dove si unì alla sua squadra di sciatori, essendo anche lui un appassionato di questo. Purtroppo per lui, la sua carriera di sciatore finì a causa di un incidente d’auto. Dopo aver abbandonato gli studi riprese dopo diversi anni alla New York University, dove si laureò in Economia. Dopo aver finito di studiare,si interessò nuovamente agliinvernali. Fu in questo periodo che, lavorando in un capannone a Londonderry, nel Vermont, iniziò a perfezionare un modello di Snurfer per far sì che il suo utilizzatore avesse un maggiore controllo della tavola. Cominciò quindi a vendere le sue tavole e fondò la ...

FTALE92 : Un mese fa è mancato mio nonno, oggi per caso rovistando nel vecchio Hardisk ho trovato delle foto e dei video del… - SuperElis2 : @JimCapsCup Senta, si legga questo libro. Un bimbo sano di 5 anni che vittima di una 'coincidenza temporale' diven… -