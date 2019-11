Lutto a La vita in diretta | addio alla storica psicologa Paola Vinciguerra

Lutto atroce nel mondo della musica italiana : Cry.Lipso aveva soltanto 21 anni. Tutta la vita (e la carriera) davanti : Cry.Lipso se n’è andato: il rapper fiorentino emo-punk noto nella scena underground della città, è stato trovato morto ieri in un appartamento a Pistoia. Cosa è successo non è ancora ben chiaro: le circostanze dell’improvviso decesso infatti sono ancora in fase di accertamento. A dare l’allarme sono stati gli amici che lo avevano ospitato. Inutili i tentativi di rianimarlo praticati dai sanitari del 118, per il ragazzi non c’è stato nulla da ...

Lutto per Rocio Muñoz Morales - grave perdita per lei : “Per tutta la vita” : Quando l’amico a quattro zampe diventa un membro fondamentale per tutta la famiglia, la sua perdita equivale ad un vero e proprio Lutto, che stordisce e lascia attoniti. È accaduto a Pinchito, il fedele cagnolino di dodici anni che accompagnava ovunque Rocio Muñoz Morales, sempre pronto a darle il calore che nella fredda Torino e con una crisi di coppia in corso, Rocio stenta a ritrovare. La notizia del Lutto è stata condivisa con i fan: “Il ...

Salerno in Lutto - ragazza 15enne si toglie la vita gettandosi sotto un treno : Agropoli e tutta la Campania in lacrime per il folle gesto di Giorgia, la quindicenne che nella giornata di ieri ha deciso di togliersi la vita gettandosi sotto il treno Salerno-Paola. La ragazza non avrebbe superato la morte del fidanzato, che qualche mese prima aveva deciso di farla finita sparandosi un colpo mentre si esercitava al poligono. Il folle gesto I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre, ad ...

La vita dopo un Lutto perinatale : Il 15 ottobre è una giornata intensa, che accende i riflettori su un argomento che, in molti paesi nel mondo, Italia compresa, è ancora un tabù. E questo nonostante, solo nel nostro paese, una donna su sei, conosca ogni anno l’esperienza della perdita perinatale direttamente sulla propria pelle, attraverso il proprio corpo. «Nel nostro paese -racconta Claudia Ravaldi, fondatrice e presidentessa dell’associazione CiaoLapo che offre supporto ...

Ad Orta Nova Lutto cittadino : rimasto in vita un figlio di Ciro Curcelli : Ha comunicato via telefono di avere fatto una strada e ha annunciato: “lascio la pOrta aperta”. Ciro Curcelli, 53 anni,

Addio a Luigi Avolio! Lutto nel mondo dello spettacolo : lo hanno ritrovato in casa - senza vita : È una giornata triste, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del giornalista Luigi Avolio, conosciuto da tutti come Gigi. Avolio è morto in casa sua, questa notte. La scoperta del corpo ormai privo di vita è stata fatta dai familiari del giornalista partenopeo, che lo hanno trovato disteso a terra alle prime luci del mattino, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con lui nelle ore precedenti. Cinquantasettene anni compiuti ...

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto Maurizio Varamo : il suo corpo ritrovato senza vita : Maurizio Varamo se n’è andato. Il direttore della scenografia del Teatro dell’Opera di Roma. Aveva 65 anni. E’ stato trovato senza vita nel pomeriggio del 25 settembre, nella sua abitazione in via Forte dei Marmi, a Fiumicino. A chiamare i soccorsi, arrivati sul posto alle 14 di questo pomeriggio, un amico di Varamo che non aveva più sue notizie da tre giorni. I vigili del fuoco, entrati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo già cadavere. Sul ...

“Mi mancherai”. Gessica Notaro : un Lutto sconvolge la sua vita : Un lutto ha sconvolto la vita di Gessica Notaro, la ragazza aggredita con l’acido dal suo ex. Sul suo profilo Instagram ha annunciato ai suoi fan la perdita del suo cane, Ziggy. In un lungo post ha spiegato come è avvenuto il tragico incidente che le ha portato via il suo chihuahua. La Notaro è diventata ormai uno dei personaggi noti della televisione, nonostante la sua notorietà non sia propriamente da ascriversi al mondo dello spettacolo, nel ...