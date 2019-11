Luna | missione Chang’e-4 | il lander e il rover hanno ripreso le attività

Spazio : 50 anni fa la missione Apollo 12 - la seconda a sbarcare sulla Luna : Si celebrano domani i 50 anni della missione Apollo 12, la seconda a sbarcare sulla Luna. La capsula con a bordo il comandante Conrad, il pilota del modulo di comando, Richard Gordon, e il pilota del modulo Lunare, Alan Bean, fu lanciata il 14 novembre 1969 dal Kennedy Space Center, in Florida, 4 mesi dopo la missione Apollo 11. Dopo un viaggio di 5 giorni, Conrad e Bean effettuarono l’alLunaggio il 19 novembre, mentre Gordon rimase nel ...

Spazio - Missione Artemis : il volto di una donna è il simbolo del ritorno sulla Luna : Il simbolo del ritorno alla Luna è il volto di una donna: la NASA ha pubblicato l’emblema della Missione Artemis, ispirato alla dea greca da cui prende il nome, un viso che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata, dedicato anche alla prima donna che metterà piede sul suolo del satellite. L’immagine viene proposta in più colori, in dimensioni per lo sfondo del desktop o di smartphone e tablet. Il programma NASA che ha lo scopo ...

Tecnologia made in Italy per la prossima missione Usa sulla Luna : L’eccellenza italiana del settore sarà in prima linea nel programma Artemis della Nasa che punta a riportare l’uomo sul suolo Lunare entro il 2024. Il presidente dell’Asi Saccoccia: «Intesa fondamentale con gli americani».

Luna - missione indiana Chandrayaan-2 : arrivano i primi dati : Chandrayaan-2 sta inviando i primi dati verso la Terra. La seconda sonda Lunare made in India, che tra i suoi obiettivi ha la ricerca di ghiaccio al polo sud Lunare, ha raggiunto l’orbita del nostro satellite poco più di un mese fa e ha rilasciato un lander, Vikram, che non ha più inviato segnali fin dalle ultime fasi della discesa verso la superficie. L’orbiter – riporta Global Science – sta invece operando correttamente, tanto che ...

Missione Luna 2024 : accordo NASA-Lockheed per la costruzione di 3 capsule Orion : La NASA ha sottoscritto un accordo con Lockheed Martin da 2,7 miliardi di dollari, per la costruzione di 3 capsule Orion che consentano agli astronauti statunitensi di tornare sulla Luna nel 2024. L’Agenzia spaziale statunitense si è impegnata a ordinare anche altre 3 capsule nell’anno fiscale 2022 per 1,9 miliardi. “Questo contratto assicura la produzione di Orion per l’intero prossimo decennio, provando l’impegno ...