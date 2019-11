L’ufficiale e la spia e gli altri film del weekend

L’ufficiale E La Spia - la ricostruzione del caso Dreyfus di Polanski è una lezione di messinscena : Guardando L’Ufficiale E la Spia è difficile sottrarsi alla tentazione di istituire parallelismi tra il perseguitato militare ebreo Alfred Dreyfus e l’autore del film Roman Polanski . Sono note infatti le sue traversie giudiziarie legate a una condanna per violenza sessuale negli Stati Uniti del 1977 e ad altre accuse, recentissima quella d’una fotografa francese, Valentine Monnier, che ha denunciato uno stupro accaduto nel 1975. Difficile non ...

L’ufficiale e la spia : Polanski - con amore maniacale per il dettaglio - ci cala in un’epoca : https://www.youtube.com/watch?v=Hd6eRZJvQ0E Come tutti i grandissimi film anche L’ufficiale e la spia racconta tante storie dentro una sola trama. L’affare Dreyfus, cioè quella storia realmente accaduta che vide un ufficiale francese ebreo ingiustamente accusato e un movimento d’opinione molto forte che portò allo smascheramento di un fortissimo antisemitismo nell’esercito, è perfetta per un film d’indagine e questo fa Polanski. C’è quindi la ...