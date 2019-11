L' oroscopo del 23 novembre | Marte in Scorpione | terreno spianato per il Cancro

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il fine settimana è alle porte, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i segni da Ariete a Pesci per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per la giornata di domani, sabato 23. Il week-end inizia alla grande per lo, che grazie agli influssi dinel segno potrà recuperare le energie e il buonumore, ma anche per il, che beneficiando del favore degli astri, potrà rimettersi in gioco. Incontri favoriti per i Pesci. Gemelli costretti a rallentare. Ecco di seguito l'completo della giornata di sabato 232019 per i dodici segni.del giorno 232019 segno per segno Ariete: durante questa giornata la Luna in opposizione potrebbe fare inciampare il segno in un'errata forma di diplomazia, che potrebbe creare dei contrasti per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È invece un buon momento per parlare di ...

