Liverpool | Fabinho poteva finire alla Juventus | decisivo l’intervento di Klopp

Fonte : sportfair

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il cognato del calciatore brasiliano ha rivelato come sia statoa convincerea scegliere il, una decisione rivelatasi poi azzeccata E’ diventato piano piano un pilastro del, convincendoa consegnargli le chiavi del centrocampo dei Reds, con cui ha già messo in bacheca una Champions League. AFP/LaPresseperòaltrove, anche, club che tanto lo ha seguito durante il suo ultimo anno al Monaco. E’ servito però l’intervento proprio diper convincerlo a scegliere l’Inghilterra, come confermato dal cognato Ricardo Assis in un’intervista al Telegraph: “il Paris Saint-Germain, il Manchester United, il Manchester City e lahanno parlato con il suo agente, mafine è stato ila fare lo sforzo maggiore per acquistarlo.gli ha mostrato alcuni video del ...

_ammarashraff : @twt_liverpool Mane Eliot Fabinho Man City win 9/10 Sancho Fabinho's - CiroLiq98 : @jo19N26 @SpudFNVPN Inter brozovic Juve pjanic Barça busquets City rodri Chelsea jorginho Liverpool fabinho Tutte n… - GiacoChiaranda : @scaribel Va bene, prendiamo il Liverpool campione d’Europa l’anno scorso: Alisson 27 Alexander Arnold 20 Van Dijk… -