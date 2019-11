LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Serbia-Russia 1-2 | i russi volano in semifinale dopo un

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:33 Pur senza la punta di diamante Danil Medvedev lariesce ad avere la meglio su una delle grandi favorite di questo torneo. La squadra russa ha inoltre schierato sempre gli stessi due tennisti costretti agli straordinari ma comunque in grado di raggiungere il penultimo atto del torneo. 16:27 Sarà dunque Canada-la primadi questa. Grande partita dei, che nel tie break hanno annullato due match point a Djokovic/Troicki per poi punire alla prima occasione. 16:24 VINCONO DUNQUE KHACHANOV/RUBLEV PER 6-4 4-6 7-6 (8) IN UN MATCH SPETTACOLARE, CON MOLTI ERRORI MA ANCHE MOLTI COLPI SPETTACOLARI. 10-8 LA CHIUDE RUBLEV COL SERVIZIO VINCENTE!! 9-8! Sbaglia malamente Noleun lunghissimo scambio. Primo match point per icon di mini break. 8-8 Bruttissimo errore a rete di Troicki, altra ...

