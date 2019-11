L' impeachment torna al Russiagate Trump promette un terremoto dal rapporto Durham

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Donaldva all’attacco dei democratici e dell’indagine perin corso alla Camera dei Rappresentanti. “Per loro è difficile”, ha detto il presidente Usa in collegamento con la trasmissione tv Fox and Friends, perché “non hanno assolutamente nulla” in mano. “Voglio un processo”, ha detto ancora, che ha definito “corrotto” e “pazzo” il deputato democratico Adam Schiff, a capo ell’indagine per, e ha dato della “matta” alla speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi.Pur dicendosi fiducioso sul fatto che non verrà messo in stato d’accusa, il presidente ha detto di “volere un processo al Senato”, se la Camera procederà con la richiesta di. E mentre i senatori e funzionari a lui più vicini si sono riuniti ...

