«Liam Hemsworth merita molto di più di Miley Cyrus» Parola di Elsa Pataky

Miley Cyrus e Liam Hemsworth divorziano anche da Instagram : Se mi lasci, ti cancello. Se nel mondo reale il loro divorzio non è ancora ufficiale, in quello virtuale il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è già capitolo chiuso. Ma, si sa, la burocrazia è più lenta dei social. Così in attesa di firmare l’accordo che metta fine a poco meno di un anno di nozze, la cantante e l’attore su Instagram non si seguono più. Se n’è accorto Page Six, ma non è chiaro chi dei due abbia prima ...

Miley Cyrus rimuove Liam Hemsworth dai social : Miley Cyrus ha messo la parola fine al suo amore con Liam Hemsworth, rimuovendolo definitivamente anche dai social: la cantante e attrice non segue più il bell'attore su Instagram. Una scelta che non è passata inosservata agli innumerevoli fan della coppia, che tanto hanno tifato per una loro riconciliazione, ora costretti ad osservare l'inevitabile separazione e distanza. I due avevano diviso una lunga storia d'amore, durata per dieci anni, per ...

Miley Cyrus ha smesso di seguire gli ex Liam Hemsworth e Kaitlynn Carter su Instagram: Ora la cantante frequenta Cody Simpson

Liam Hemsworth starebbe per diventare il vicino di casa della ex Miley Cyrus: La cantante ora abita con Cody Simpson

Brody Jenner e Liam Hemsworth sono "come fratelli" dopo che le loro ex si sono frequentate: Parola della star di The Hills: New Beginnigs

Liam Hemsworth sarebbe "molto preso" dalla nuova fiamma Maddison Brown: Adorerebbe il fatto che è australiana come lui

Liam Hemsworth dimentica Miley Cyrus con Maddison Brown : Se Miley Cyrus in poche settimane si è fatta vedere prima al fianco di Kaitlynn Carter e ora accanto a Cody Simpson, anche Liam Hemsworth, ormai suo ex marito, ha deciso di voltare pagina.Il divo di Hunger Games, fratello di Thor, è stato infatti pizzicato a New York con Maddison Brown, 22enne attrice australiana vista nel reboot tv di Dynasty, in The Kettering Incident e in Strangerland.prosegui la letturaLiam Hemsworth dimentica Miley ...

Liam Hemsworth - nuovo flirt con l’attrice Maddison Brown? : Miley Cyrus e Liam Hemsworth sposiMiley Cyrus e Liam Hemsworth sposiMiley Cyrus e Liam Hemsworth sposiMiley Cyrus e Liam Hemsworth sposiMiley Cyrus e Liam Hemsworth sposiMiley Cyrus e Liam Hemsworth sposiMIley Cyrus e Liam Hemsworth sposi?MIley Cyrus e Liam Hemsworth sposi?MIley Cyrus e Liam Hemsworth sposi?MIley Cyrus e Liam Hemsworth sposi?Liam Hemsworth volta pagina. O almeno così sembra, a giudicare dalle foto pubblicate in esclusiva da TMZ: ...

Liam Hemsworth mano nella mano con un'attrice, due mesi dopo la fine del matrimonio con Miley Cyrus: Come la ex, anche lui sembra voltare pagina

Miley Cyrus si difende : “Ho commesso degli errori ma non ho tradito Liam Hemsworth” : Miley Cyrus dice la sua in una serie di tweet che chiariscono che la crisi con Liam Hemsworth si è innescata non per un presunto tradimento. È di un'ora fa il lunghissimo comunicato diviso in ben undici tweet che si apre così: "Posso accettare il fatto che la vita che ho scelto di fare significa vivere in maniera completamente aperta e trasparente con i fan che amo e con il pubblico, per il 100% del mio tempo. Quello che però non posso accettare ...

Liam Hemsworth ufficializza il divorzio da Miley Cyrus. La love story è finita : Secondo le ultime notizie dai settimanali americani, Liam Hemsworth avrebbe avvitato ufficialmente le pratiche di divorzio, la love story con Miley Cyrus è naufragata. Le notizie si sono rincorse per un’intera settimana fra smentite, post su i social e pallide affermazioni da parte di entrambi. Ora secondo quando è stato riportato da TMZ, nella giornata di ieri, Liam Hemsworth avrebbe chiesto il divorzio da Miley Cyrus davanti ...

Stanco di essere umiliato. La famiglia di Liam Hemsworth preme per un divorzio da Miley Cyrus : La famiglia di Liam Hemsworth preme per un divorzio da Miley Cyrus ma per ora fra i due tutto tace, nessuno avrebbe intenzione di compiere il primo passo. La situazione non è chiara e non è affatto facile sciogliere il nodo della matassa. La separazione di Liam Hemsworth da Miley Cyrus continua ad arricchirsi di particolari tanto da ingigantire sempre di più il gossip di questa lunga estate caldissima. Lei si sta godendo le vacanze ...