Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) Prede il via il 23 e 24 novembre a Milano, al Teatro Litta, il WeWorld Festival, l’evento annuale - giunta alla decima edizione - di WeWorld Onlus, la Fondazione impegnata da oltre vent’anni nella difesa di donne e bambini in Italia e nel mondo. Molteplici le tematiche al centro di questa edizione che saranno affrontate attraverso dibattiti, film, reading, performance teatrali e mostre, tutte ad accesso libero e gratuito. Nuovi e vecchi stereotipi legati alla figura della donna, strade alternative per conquistare l’emancipazione femminile e approfondimenti sul tema delle migrazioni e della violenza di genere, con testimonianze dai fronti internazionali in cui opera WeWorld. Un percorso indagato negli anni da, fotoreporter e politica italiana, che sarà protagonista con Shooting the, film-documentario di Kim Longinotto. La ...

HuffPostItalia : Letizia Battaglia ha fotografato la mafia come nessuno. Ecco una mostra mostra da non perdere - pennadoca : RT @HuffPostItalia: Letizia Battaglia ha fotografato la mafia come nessuno. Ecco una mostra mostra da non perdere - BeppeGiulietti : RT @HuffPostItalia: Letizia Battaglia ha fotografato la mafia come nessuno. Ecco una mostra mostra da non perdere -