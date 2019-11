L' esame di maturità cambia ancora Tutte le novità

Il ministro dell’Istruzione ha presentato alcune novità per il prossimo esame di Maturità : Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha presentato oggi alcune novità per il prossimo esame di Maturità, che si terrà a partire dal 17 giugno 2020. Le due novità principali sono la reintroduzione di Storia nei temi della prima prova (quella

"Aboliremo le buste all'esame di maturità" - annuncia Fioramonti : “Aboliremo le buste. Manterremo i materiali ma le buste saranno eliminate”. Lo ha annunciato in a Skuola.net il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, durante una videochat con il portale per studenti. Il ministro, si legge sul sito di Skuola.net, ha detto di aver appena firmato una circolare che apporterà i nuovi cambiamenti all'esame di Stato 2020.

LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : esame di maturità tedesco per i lombardi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Alba Berlino e Olimpia A|X Armani Exchange Milano, valido per la quinta giornata di Eurolega 2018-2019. Per la prima volta in questa stagione si affronta un doppio turno nella massima manifestazione europea per club: tutti i 18 club impegnati torneranno in campo, infatti, giovedì e venerdì per il sesto ...

esame di maturità 2020 : torna la traccia di storia : Ancora una novità in vista per i maturandi del 2020. torna l’Esame di storia all’Esame di maturità. A dare la

La Storia deve tornare all'esame di maturità - dice il ministro Fioramonti : In un'intervista sulle pagine della Cultura di la Repubblica il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti annuncia che “la traccia storica sarà ripristinata nelle prove scritte della maturità” e non avrebbe potuto “ignorare il Manifesto firmato da una parte rilevante della società italiana. E ne ho condiviso la preoccupazione di fondo: solo la conoscenza del passato può permetterci di costruire il futuro”. E il titolare del dicastero di viale ...

LIVE Sinner-Monfils - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : esame di maturità per l’azzurro - anche Berrettini e Fognini osservano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Monfils Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Jannik Sinner e Gael Monfils, match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Anversa: oggi, non prima delle ore 16.30 italiane, scatterà la sfida che opporrà la wild card italiana al numero uno del tabellone. Spettatori interessati della sfida saranno altri due azzurri, in corsa come ...