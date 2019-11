Legge elettorale | Pd apre a tavolo del leghista Giorgetti Renziani pronti ma M5s frena

Legge elettorale : muro Pd su soglia e Rosatellum - stallo maggioranza : Che alla fine sara' il proporzionale a prevalere ne e' consapevole anche il Pd. Ma i dem non sono disposti a concedere altro. Sulla soglia alta e sul no categorico all'ipotesi di tornare al voto con il Rosatellum bis (tentazione che, secondo i democratici, starebbe prendendo piede tra pentastellati e renziani) il partito del Nazareno non e' disposto a trattare. Il sistema messo sul tavolo di maggioranza e' il doppio turno nazionale, con ...

Sì della Cassazione al quesito leghista : mina referendum sulla Legge elettorale : Il quesito referendario presentato da otto regioni a guida centrodestra e messo a punto dal leghista Roberto Calderoli - che mira a cancellare la quota proporzionale del Rosatellum estendendo i collegi uninominali al 100% del territorio nazionale - ha ricevuto il via libera della Cassazione. Il passaggio decisivo sarà però quello di gennaio, quando la Corte costituzionale deciderà sull’ammissibilità del quesito

Legge elettorale - il sì della Cassazione al referendum. Calderoli : "La bomba atomica del cambiamento" : La Lega esulta, la Corte di Cassazione ha dato il via libera al referendum sulla Legge elettorale. "Questo rappresenta il Big Bang del cambiamento - festeggia Roberto Calderoli -, la bomba atomica che esplode spazzando via tutti i rigurgiti proporzionalisti di chi vorrebbe continuare con i giochini

Legge elettorale - via libera della Cassazione al referendum sul Rosatellum : La Cassazione ha dato il via libera al referendum sulla Legge elettorale: ora la decisione finale spetta alla Consulta. La richiesta di referendum era stata presentata da otto consigli regionali ed è fortemente sostenuta dalla Lega: l'obiettivo è quello di abrogare la parte proporzionale prevista dal Rosatellum.Continua a Leggere

Legge elettorale - la maggioranza si spacca : il Pd vuole un maggioritario a doppio turno - asse M5s-Italia Viva-Leu per il proporzionale : Le crisi industriali, la manovra finanziaria, perfino lo ius culturae. Ma un’altra miccia, se possibile più pericolosa, è ora accesa sotto al tavolo della maggioranza Pd-M5s: la riforma elettorale. La riunione di ieri è stata interlocutoria, dice chi c’era. Ma c’è solo una certezza: il Rosatellum dovrà essere archiviato. Sul sistema da scegliere in alternativa, però, la maggioranza si spacca in due, ancora una volta con ...

Legge ELETTORALE/ Referendum - Rosatellum - manovra : ecco chi decide la partita : Il cammino della LEGGE ELETTORALE è solo all'inizio. Molte le incognite sul tappeto, dalla manovra alle sorti del Referendum sul taglio dei parlamentari

Legge elettorale - proporzionale con sbarramento al 5% : intesa per essere pronti in caso di elezioni : L'intesa viaggia velocemente e anche se nella maggioranza tutti, o quasi escludono l'ipotesi di un ritorno a breve alle urne, ci si attrezza con una Legge elettorale nuova di zecca. Nella...

Legge elettorale - l'iter comincerà a dicembre : "Il primo incontro di maggioranza sulla Legge elettorale e' stato positivo, nel solco di quelli precedenti.

Si riapre la partita sulla Legge elettorale : La strada è sì lunga, ma intanto la maggioranza di governo fissa i primi paletti, circoscrivendo il campo d'azione e spazzando via in un sol colpo ogni ipotesi di proporzionale puro (inviso al Pd e al segretario Nicola Zingaretti). I dem, però, devono 'cedere' sul maggioritario, che esce di scena, per la gioia di M5s e Leu. Scelta che, in realtà, non dispiace nemmeno a Italia viva. Il timing che i giallorossi si sono dati, poi, ...

Legge elettorale - la maggioranza dice no a uninominale e a proporzionale puro : Intanto si procede per esclusione. Ed è già un primo passo. Il vertice di maggioranza sulla Legge elettorale ha tagliato, mettendolo nero su bianco in un documento comune, le ‘ali’ estreme: via i collegi uninominali maggioritari e via il proporzionale puro, stile Prima Repubblica. Il campo da gioco, per dirla con Federico Fornaro, è stato delimitato. C’è anche un timing ambizioso: l’impegno a ...

Legge elettorale : maggioranza - testo a Camera entro 20 dicembre : La maggioranza di governo, al termine del primo vertice sulla Legge elettorale, ha stabilito la road map della riforma, che prevede l'incardinamento del testo della proposta di Legge sul nuovo sistema di voto in commissione alla Camera tra il 16 e il 17 dicembre. La maggioranzaha condiviso la non praticabilità di "soluzioni fondate su collegi uninominali maggioritari né modelli proporzionali senza correttivi".

Pdl maggioranza a Camera - verso primo incontro su Legge elettorale : La maggioranza ha presentato alla Camera la prima tranche del pacchetto riforme, con l'obiettivo di controbilanciare gli effetti del taglio dei parlamentari. Si tratta delle prime tre riforme contenute nel documento di impegno sottoscritto da Pd, M5s, Leu e Iv. Ovvero, la riduzione da tre a due del numero dei delegati regionali che compongono la platea che elegge il Capo dello Stato e la modifica dell'elezione del Senato su base regionale, che ...

Legge elettorale : Lombardia approva adempimenti per referendum (2) : (Adnkronos) - Nel corso del dibattito che ha approvato le integrazioni alla proposta del referendum, sono stati respinti oltre 30 emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Pollice verso anche per quattro ordini del giorno del Movimento cinque Stelle e uno del Partito Democratico. La Suprema

Legge elettorale : Lombardia approva adempimenti per referendum (2) : (Adnkronos) – Nel corso del dibattito che ha approvato le integrazioni alla proposta del referendum, sono stati respinti oltre 30 emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Pollice verso anche per quattro ordini del giorno del Movimento cinque Stelle e uno del Partito Democratico.La Suprema Corte, ha spiegato in Aula la presidente della Commissione Affari Istituzionali, Alessandra Cappellari (Lega), ha invitato i promotori ...