Le violenze della rotta balcanica dei migranti | sotto gli occhi dell’Europa

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) Un rifugiato in Bosnia tenta di raggiungere il confine croato (foto: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images) Lo chiamano The Game, ma è tutt’altro che divertente. E non è un gioco. Una ventina di persone sono stipate in un furgone senza finestre, molti si sentono male, soprattutto le donne. Poi, fatti scendere in Bosnia ivengono tutti spogliati, derubati e i cellulari distrutti. Alle minacce seguono i pestaggi, gli uomini che li circondano usano anche dei bastoni elettrici. Quegli uomini sono poliziotti e sono croati. Tutto ciò infatti avviene nel cuore, le persone nel furgone sono state detenute prima in Slovenia e poi in Croazia. Quindi rispedite in Bosnia, da dove sono arrivate in cerca di una vita migliore in altri paesi europei. Paesi che nonostante il trattamento a loro riservato cercheranno comunque di raggiungere. Alcuni saranno riacciuffati, e The ...

