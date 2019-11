Le Sardine incassano l' endorsement di Ser Davos del Trono di Spade

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 22 novembre 2019) A Liam Cunningham, l’attore che interpreta Serin Game of Thrones, piacciono le. Sul suo profilo Twitter, che conta quasi 556mila follower, Serha condiviso un post dell’account Anti-Fascism & Far Right: un video alla piazza di Modena invasa dalleal canto di Bella Ciao. ‘BELLA CIAO CIAO CIAO’ !!! https://t.co/wfZrELZpcp— liam cunningham (@liamcunningham1) November 22, 2019

