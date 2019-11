Le immagini della rapina alla banca Unicredit di Aversa

Terminate le riprese di Doctor Who 12 - prime immagini della nuova “mostruosa” stagione (video) : Le riprese di Doctor Who 12 sono ufficialmente Terminate. Lo annuncia il profilo social della serie fantascientifica, che ha anche svelato l'arrivo di qualcosa di "grosso" tra pochi giorni: e il conto alla rovescia è quindi iniziato. Per aumentare l'attesa, lo show della BBC One aveva di recente diramato la prima locandina della dodicesima stagione, accompagnata dallo slogan “Watch this space”. Peccato che del trailer non c'è nessuna traccia ...

Fast & Furious - le prime immagini della serie animata : Inaugurata nel 2001, la saga cinematografica di Fast & Furious si è imposta come una delle serie filmiche più di successo degli ultimi decenni, sfornando otto pellicole, un film spin-off e con almeno tre progetti futuri già assicurati sul grande schermo, sempre fondendo gare di auto a tutta velocità e atmosfere thriller. Ma alla franchise si aggiungerà presto anche una serie animata: Fast & Furious: Spy Racers è infatti il titolo della ...

The Witcher - il trailer - le immagini e la data di uscita della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Nuove immagini, numero di puntate e la data di uscita per The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. The Witcher Henry Cavill La nuova serie targata Netflix, composta da 8 puntate e ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, arriva in streaming il 20 dicembre del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher, il trailer Durante il San Diego ...

MotoGp – Tripla corona per la Honda a Valencia! Marquez vince - Lorenzo si ritira : le immagini più belle della gara [GALLERY] : Festa grande per la Honda al termine della gara di Valencia: le immagini più belle dell’ultima gara dell’anno in MotoGp Honda protagonista assoluta nella gara di MotoGp a Valencia. La casa motoristica giapponese ha conquistato la Tripla corona, grazie al successo di Marc Marquez e al tredicesimo posto di Jorge Lorenzo che hanno consegnato alla HCR anche il titolo Team dopo i successi nella classifica piloti e costruttori. È ...

Caserta - il giornalista De Michele : “Ricevuto tutela - sono più tranquillo”. Le indagini : acquisite immagini della videosorveglianza : La direzione distrettuale antimafia di Napoli indaga sulla vicenda del giornalista Mario De Michele, originario di Cesa, nel Casertano, che ha denunciato di essere rimasto vittima di un agguato con colpi d’arma da fuoco mentre era in auto. Le modalità del fatto, con i proiettili sparati ad altezza d’uomo, spingono gli inquirenti a servirsi delle modalità operative usate per le indagini antimafia. “Oggi mi sento più tranquillo. Sia per la ...

Le immagini della voragine che si è aperta a Sant'Arpino - nel Casertano : Fonte foto: Facebookvoragine Sant'Arpino 1Sezione: Cronache Tag: voragine disagi commercianti Ignazio Riccio La strada aveva ceduto già sei mesi fa, provocando un buco nel centro della carreggiata e la conseguente chiusura dell’arteria. A distanza di qualche mese, complice il maltempo degli ultimi ...

Curon - le prime immagini e il cast della nuova serie italiana di Netflix : Curon, iniziate le riprese della nuova serie soprannaturale italiana di Netflix. Ecco le prime immagini e il cast. Sicuramente ricordate Curon, uno dei nuovi progetti tutti italiani di Netflix. La serie viene dalla mente di Ezio Abbate ed ha appena iniziato le riprese della prima stagione a Curon (il paese in cui si trova quel campanile in mezzo al lago) e Bolzano. La data di rilascio ancora non la conosciamo, ma la cosa certa è che arriverà nel ...

Curon - le prime immagini della nuova serie italiana di Netflix : Curon, o più precisamente Curon Venosta, è un comune della provincia di Bolzano con poco più di duemila abitanti. Però è caratterizzato da un suggestivo monumento, il campanile di una chiesa trecentesca completamente circondato dal lago di Resia, bacino artificiale creato per realizzare negli anni Cinquanta della diga della Montecatini, dopo che il paese originario era stato evacuato a forza, raso al suolo e sommerso. Proprio questo luogo così ...

Venezia - l’acqua alta torna a crescere : le immagini della città alle prese con un nuovo picco di marea da 160 cm : torna a cresce l’acqua alta a Venezia, dove nel corso della mattinata è prevista una marea da 160 centimetri. Nel video, il risveglio della laguna con l’acqua che invade le strade e i primi piani degli edifici. L'articolo Venezia, l’acqua alta torna a crescere: le immagini della città alle prese con un nuovo picco di marea da 160 cm proviene da Il Fatto Quotidiano.

Acqua alta oltre un metro nella cripta della Basilica di San Marco : le immagini dall'interno : Stando alle prime verifiche, potrebbero essere molto gravi i danni provocati dall’Acqua alta alla Basilica di San Marco, capolavoro artistico di Venezia. Le immagini mostrano una situazione drammatica: la cripta della Basilica è stata sommersa ed il patrimonio artistico e culturale al suo interno rischia di essere danneggiato. Dalla polizia municipale si apprende inoltre che, nel momento di picco di marea (187 cm), si misuravano ...

Le immagini della devastazione dell'acqua alta a Venezia : Il centro storico del capoluogo veneto e Pellestrina sono le zone più colpite dall'ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sul Veneto. Secondo una prima stima dell'Unità di Crisi della Protezione Civile sono stati, infatti, numerosissimi i danni nel centro storico della città di Venezia ed una sessantina le imbarcazioni danneggiate molto pesantemente, tra le quali alcuni vaporetti. Al momento, la situazione più critica, oltre a ...

«Sex Education 2» : le prime immagini della nuova stagione : Sex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiSex Education 2: le prime immaginiCi sono serie che, grazie al passaparola, diventano dei fenomeni cult, i titoli più visti e apprezzati di un’intera stagione. Sex Education, la serie originale Netflix incentrata sul personaggio di Otis Milburn, l’adolescente che si ...

Sex Education - le prime immagini della seconda stagione : Sex Education la seconda stagione nel 2020 su Netflix British do It Better. Le serie, ovviamente, cosa stavate pensando…All’insegna di questo motto Netflix ha rilasciato 6 nuove foto della seconda stagione di Sex Education il cult del 2019 nato un po’ per caso e quasi a sorpresa grazie a una fotografia attuale e non banale dei giovani senza esagerazioni e senza forzature ma con il gusto naturale di un racconto semplice. La ...