Le donne sono più gentili con gli assistenti virtuali

Fonte : wired

(Di venerdì 22 novembre 2019) (Foto: Amazon) Quante volte capita di chiedere “per favore” a un’assistente virtuale? Per almeno la metà degli utenti che hanno a che fare con software come Alexa di Amazon, Siri di Apple oppure Google Assistant la risposta è “mai”, almeno a leggere l’interessante report pubblicato da Pew Research Center. Si scopre infatti che il 54 per cento degli intervistati chiede per favore di tanto in tanto con mentre per il 19% è abitudine frequente comportarsi in modo gentile con quella che sarà pure una voce sintetica controllata da algoritmi, ma che rende la vita più semplice in diversi ambiti. Scendendo ancora nello specifico, però, emerge un altro dato che fa riflettere. Il sessantadue per cento dellesi dimostra infatti educato contro il quarantacinque per cento degli uomini. Quali posessere le spiegazioni di questo fenomeno che di certo non sorprende ...

guerini_lorenzo : Accogliendo le richieste delle Prefetture da stamane uomini e donne dell'@Esercito sono al lavoro per far fronte al… - MSF_ITALIA : BREAKING: #OceanViking ha soccorso 94 persone da un gommone in difficoltà. Tra le persone soccorse ci sono 11 donne… - marisavillani : RT @GagliardoneS: Certo che chi picchia, in generale, è un bastardo! Ma chi picchia donne e bambini, andrebbe PICCHIATO a sua volta, con gl… -