Lavoro | come trovare e contattare le aziende che assumono

Come affrontare un colloquio di Lavoro : Come presentarsi ad un colloquio di lavoro e quali sono le mosse vincenti per fare colpo sull'azienda

CV in inglese - passepartout per trovare Lavoro all'estero : come scriverlo : come si scrive un curriculum vitae in inglese. La guida dalla A alla Z per realizzarlo senza errori e trovare facilmente...

Infortunio sul Lavoro : come denunciarlo e cosa paga l’Inail : Nel corso del rapporto di lavoro può accadere che il dipendente resti coinvolto in un Infortunio sul lavoro. Questo evento si differenzia dalla semplice malattia, perché si tratta di una lesione verificatasi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa determinata da una causa violenta, da cui possono derivare due tipologie di inabilità al lavoro. In particolare: inabilità Permanente (assoluta o parziale); inabilità Temporanea assoluta che ...

Un anno in viaggio - 40 mete e 30mila euro di stipendio : come candidarsi per il Lavoro dei sogni : Wowcher, sito specializzato in e-commerce, ha aperto una campagna di reclutamento denominata ‘Dream Job!’, letteralmente ‘lavoro dei sogni’: la società sta selezionando Travel Ambassador che dovranno testare le mete di viaggio previste dal voucher ‘Mystery Getaway’. Potranno viaggiare per un anno in 40 mete diverse e guadagnando 25mila sterline.Continua a leggere

Disoccupazione Naspi 2019 : come funziona in caso di Lavoro intermittente : L’indennità di Disoccupazione è quella prestazione INPS che ha lo scopo di sostenere economicamente i dipendenti che hanno perso il lavoro. Per accedervi è necessario rispettare precisi requisiti legati ai contributi versati e al motivo che ha determinato la Disoccupazione. Considerato che la Naspi può avere una durata rilevante (comunque non superiore ai 24 mesi) esiste la concreta possibilità che il disoccupato si rioccupi con contratto di ...

Casali del Manco (CS). Intervista a Marco Caferro - Responsabile Politico della Camera del Lavoro del neo Comune di Casali del Manco (CS) : ”Ho sempre sentito la politica e l’impegno sociale come una parte importante della mia esistenza” ! : Il nostro interlocutore ha voluto affidare al nostro Giornale un suo pensiero su quella che è stata la lunga stagione

Andrzej Sapkowski - creatore di Witcher : “Se la serie tv è come il trailer - sarà un capoLavoro” : “Ieri ho assistito per la prima volta alla proiezione del trailer della serie di The Witcher, insieme ai fan. Non ho neanche visto l’episodio pilota, perché mi piace essere sorpreso. Ma una cosa posso dirla: se la serie sarà bella quanto il trailer, avremo un capolavoro”. Andrzej Sapkowski è il beneamato autore polacco della saga di libri dedicati allo Strigo Geralt di Rivia, che per molti appassionati di videogiochi è meglio ...

Lavoro - come trovarne uno nuovo tramite LinkedIn (senza perdere quello attuale) : di David Bonaventura* Da tempo stai cercando un nuovo Lavoro, per cui ti affidi a questo fantastico strumento: LinkedIn. Sembra veramente l’autostrada per raggiungere il tuo obiettivo: ti presenti, condividi collegamenti e contenuti, vieni notato e trovi il Lavoro che meriti. Dicono. Ma è proprio così facile e senza contro indicazioni? Non proprio. Usi LinkedIn da tempo ma di proposte di Lavoro non ne ricevi. Cerchi allora di metterti in mostra. ...

Stress Lavoro correlato : normativa e come fare la valutazione : Stress lavoro correlato: normativa e come fare la valutazione Com’è noto, esistono vari tipi di Stress e, tra questi, nel luogo di lavoro può sussisterne uno tipico di questo contesto, vale a dire il cosiddetto Stress lavoro correlato. Vediamo allora di che si tratta, come si manifesta e qual è – in quest’ambito – la rilevante normativa di tutela dei lavoratori. Se ti interessa saperne di più sul differente fenomeno ...

Lavoro - come utilizzare i social media per distinguersi dagli altri candidati : I social network stanno diventando degli strumenti molto utilizzati per il reclutamento dei dipendenti: dalle strategie...

Meret : “Lavoro per diventare come Zoff - e dico grazie alla mia difesa” : “Lavoro per ripercorrere le orme di Zoff”. Intanto Alex Meret – intervistato da Sky Sport 24 – fa un passo alla volta. Uno indietro, alla grande vittoria di Salisburgo e uno in avanti, alla sfida contro la Spal di domenica. “Quella a Salisburgo è stata vittoria importante, di carattere, di sacrificio, di gruppo. Una grande risposta del gruppo. Speriamo di continuare con questa voglia di lottare per le prossime ...

Wall Street English - “noi insegnanti inquadrati come personale amministrativo. E da quando protestiamo ci hanno ridotto le ore di Lavoro” : È tra le più celebri scuole d’inglese al mondo, con oltre 400 sedi in 28 Paesi. Per un’ora di lezione si arrivano a pagare anche 80 euro. Eppure, in tutta Italia, Wall Street English non ha un solo dipendente assunto come insegnante. A sollevare il caso nei mesi scorsi sono stati alcuni docenti dell’istituto, stanchi, dicono, della propria condizione paradossale: se da un lato per assumerli l’azienda chiede laurea, abilitazione e costose ...

Telecamere nascoste sul Lavoro - quando si può fare e come si tutela la privacy : Il datore di lavoro può spiare i dipendenti con Telecamere nascoste e senza preavviso qualora si sospetti il furto di beni e merci aziendali. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani in una sentenza definitiva, emessa ieri, in cui afferma che l'operazione di videosorveglianza condotta in un supermercato spagnolo non ha violato i diritti alla privacy dei lavoratori licenziati dopo essere stati filmati mentre rubavano o ...

In Germania sarà processato un uomo di 93 anni che lavorò come guardia al campo di concentramento di Stutthof : Un uomo che in passato era stato una guardia del campo di concentramento nazista di Stutthof (che oggi si chiama oggi Sztutowo ed è in Polonia) sarà processato ad Amburgo, in Germania, per concorso in omicidio di oltre 5mila persone, tra l’agosto 1944 e l’aprile