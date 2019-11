L' attacco hacker più importante alle banche dati delle istituzionali italiane  

È stato scoperto l'attacco hacker più importante alle banche dati delle istituzioni italiane : Centinaia di credenziali di accesso a dati sensibili e migliaia di informazioni private contenute in archivi informatici della pubblica amministrazione sono state hackerate. E per Ivano Gabrielli, responsabile del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia Postale, si tratta della "più significativa attività di attacco alle banche dati ...

EA regala un mese di Origin Access - ma gli utenti pensano a un attacco hacker : Alcuni giocatori hanno ricevuto una e-mail e si sono allarmati nel vedere un messaggio di EA con l'oggetto: "hai riscattato un codice di abbonamento Origin Access." In molti hanno pensato a un attacco hacker, ma si è scoperto che era solo EA a voler...iniziare la giornata spaventando gli utenti!Questa e-mail è nata come risultato di un'iniziativa di EA per premiare gli utenti della sua piattaforma PC. Il mese scorso, EA ha annunciato che gli ...

2K presa di mira da attacco hacker sui social : 2K è stata presa di mira dagli hacker, per la precisione ad essere violati sono stati gli account social della compagnia, nei quali sono stati pubblicato dei messaggi offensivi.La violazione ha coinvolto l'account Facebook del publisher, ma anche quello del Digital Brand Manager della serie NBA 2K assieme alle pagine dedicate a Borderlands e WWE 2K.Come probabilmente saprete, 2K è publisher giochi molto importanti come ovvero GTA, Bioshock, ...

Risposta di Lycamobile sull’attacco hacker subito : la verità sui dati rubati : L'attacco hacker subito da Lycamobile ha fatto a lungo discutere nel corso del weekend, essendo stati resi noti i dati personali di alcuni clienti (carte d'identità, passaporti, patenti di guida, registro chiamate e perfino carte di credito). Senza peli sulla lingua, i pirati informatici del gruppo LulzSecIta ne hanno parlato su Twitter, affermando che quello condiviso pubblicamente è solo parte del materiale acquisito in seguito all'attacco ...

attacco hacker ad Unicredit : trafugati i dati sensibili degli italiani - non quelli bancari : Un Attacco informatico ha coinvolto Unicredit: ne ha dato conferma lo stesso istituto bancario direttamente sul proprio sito ufficiale. Il fatto è importante, ma non drammatico, dal momento che ad essere stati trafugati sono i dati sensibili di circa 3 milioni di italiani, ma non quelli strettamente bancari (ovvero relativi all'e-banking, alle carte od a qualsiasi altra informazione che possa autorizzare transazioni da parte di terzi). La ...

Cos’è Krack - l’attacco hacker che spia una casa connessa : Bratislava – “Das Unheimliche”: così Sigmund Freud denominava quel sentimento di inquietudine che sorge quando una cosa, persona, luogo o situazione solitamente familiare viene percepita allo stesso tempo estranea, suscitando una sensazione “perturbante” di estraneità, angoscia e confusione. Chissà se il padre della psicologia moderna avrebbe utilizzato questo termine, che è il contrario di “heimlich” (da “heim”, ...

Non c’è pace per la pec : altro attacco hacker con false fatture elettroniche : Email di phishing (Getty Images) Circa 500 caselle pec compromesse, 265mila messaggi di phishing inviati in sette giorni, un testo di email clonato dal servizio pubblico e un sistema di tracciamento dei destinatari. Sono gli ingredienti della campagna di raggiro lanciata via posta elettronica certificata, per raccogliere informazioni dalle potenziali vittime. I destinatari vengono invitati in modo fraudolento a inviare a un indirizzo di posta ...

Pd - attacco hacker di Anonymous : "Ora seguite i soldi" - quali dati sono stati rivelati : attacco hacker al Pd firmato Anonymous Italia. Sul blog del gruppo di pirati informatici, domenica 6 ottobre, è apparso un post in cui veniva annunciata la violazione dei siti di alcune sedi locali dei democratici, quelle di Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Empoli. "Abbiamo trovato in